Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты07.09.2019 22:36
Шоколад предотвращает сахарный диабет, инфаркты и инсульты. Медики особенно рекомендуют употреблять это лакомство в конце лета и начале осени, но предупреждают, что злоупотреблять им нельзя, передает ... подробнее →
Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха07.09.2019 22:11
Боевик "ДНР", "начальник" ПВО "ДНР" из 1-й Славянской бригады террористов на Донбассе Владимир Цемах был одним из тех, кто сегодня вернулся в Москву в рамках состоявшегося 7 сентября обмена пленными. ... подробнее →
Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: Скорпионам пора отдыхать, а Львам веселиться07.09.2019 21:54
Воскресенье, 8 сентября, — день, когда не стоит подписывать деловые бумаги, а также давать и брать в долг. « Факты » предлагают вам гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака. ... подробнее →
В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО07.09.2019 21:32
На неподконтрольных Украине территориях Донбасса незаконно удерживается 227 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет ДонПрес. В силовом ведомстве отметили: ... подробнее →
Зеленский дал сильное обещание по Донбассу07.09.2019 21:16
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе будет происходить в два этапа. План по урегулированию военного конфликта на востоке озвучил он после встречи освобожденных ... подробнее →
"Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными07.09.2019 20:55
Ветеран АТО и известный политический блогер Алексей Петров на своей странице в одной из социальных сетей написал о том, что в ближайшее время обмен вс же произойдет. Петров прдепологает, что скорее ... подробнее →
Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО07.09.2019 20:38
Превышение в несколько раз допустимых концентраций по мелкодисперсной пыли, углекислому газу, сероводороду зафиксировала передвижная областная лаборатория вместе с журналистами 0629 в Мариуполе. ... подробнее →
Охлобыстин получил оплеуху за дружбу с террористами: «отобрали самое главное»07.09.2019 20:19
Актер Иван Охлобыстин стал известен не только своими ролями в фильмах и сериалах, но и своей поддержкой самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Стало известно, что артисту ... подробнее →
Кому повезет в любви: гороскоп на сентябрь 2019-го07.09.2019 19:47
В сентябре звезды будут благосклонны к влюбленным и подарят им много счастливых минут. Однако, некоторым придется обуздать свои страсти, а кому, наоборот, нужно быть более смелее в отношениях. Так ... подробнее →
Синоптики огорчили украинцев свежим прогнозом: когда начинается настоящая осень07.09.2019 19:38
Известный синоптик рассказала, вернется ли в Украину тепло или же стоит ждать похолодания, передает from-ua. Так, в воскресенье, 8 сентября, в западных областях ожидается дождливая погода с ... подробнее →
«А вдруг кто в поганую рожу плюнет?»: Гиркин жестко раскритиковал Путина за обмен пленными07.09.2019 19:18
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети подверг жесткой критике условия обмена пленными между Россией и Украиной, пишет ДонПресс . Он выразил возмущение, ... подробнее →
Трамп пытается манипулировать Зеленским - СМИ07.09.2019 18:59
Ради второго срока Дональд Трамп шантажирует украинского гаранта пересмотром военной помощи Украине. Как известно, в 2020 году в США пройдут очередные выборы президента. Пока еще действующий ... подробнее →
"Слезы наворачивались на глаза": генерал рассказал о поступке Зеленского на Донбассе07.09.2019 18:37
Владимир Зеленский до глубины души поразил всех украинцев своим поступком на Донбассе. Так, президент Украины записал очень чувственное обращение касательно погибших на Донбассе солдат, пишет ... подробнее →
Излучают свет и тепло! Встреча с какими людьми приносит счастье и удачу.07.09.2019 18:20
Есть люди, которые могут принести счастье, удачу, вызвать благотворные перемены в вашей жизни. Один писатель сказал: надо примкнуть к сильному человеку, и тогда вам передастся часть его силы. Нет, вы ... подробнее →
Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО07.09.2019 18:01
«Экс-председатель народного Совета ДНР» Андрей Пургин в интервью сравнил «республику» с потерпевшим крушение «Титаником», так как ее дальнейшее будущее под ... подробнее →
Зеленский похвалил Путина, стало известно, чем так отличился кремлевский диктатор07.09.2019 17:40
Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий о проведенном обмене пленных с Россией, рассказав о договоренностях с Путиным. Украинские политзаключенные вернулись из России в ... подробнее →
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:49
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев20:18
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов18:48
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму17:30
- Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец17:09
- Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент16:49
- В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна16:33
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги08:36
- «Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе08:03
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах