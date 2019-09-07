На неподконтрольных Украине территориях Донбасса незаконно удерживается 227 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, пишет ДонПрес. В силовом ведомстве отметили: ... подробнее →

Воскресенье, 8 сентября, — день, когда не стоит подписывать деловые бумаги, а также давать и брать в долг. « Факты » предлагают вам гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака. ... подробнее →

Боевик "ДНР", "начальник" ПВО "ДНР" из 1-й Славянской бригады террористов на Донбассе Владимир Цемах был одним из тех, кто сегодня вернулся в Москву в рамках состоявшегося 7 сентября обмена пленными. ... подробнее →

Шоколад предотвращает сахарный диабет, инфаркты и инсульты. Медики особенно рекомендуют употреблять это лакомство в конце лета и начале осени, но предупреждают, что злоупотреблять им нельзя, передает ... подробнее →

Зеленский дал сильное обещание по Донбассу 07.09.2019 21:16 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе будет происходить в два этапа. План по урегулированию военного конфликта на востоке озвучил он после встречи освобожденных ... подробнее →