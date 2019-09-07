Президент РФ Владимир ​Путин помиловал 11 украинцев политзаключенных, которых годами удерживал в тюрьмах в качестве заложников. Среди них и режиссер Олег ​Сенцов. О помиловании ... подробнее →

Экс-командир подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети опубликовал снимки, на которых показал будни членов НВФ. По словам Ходаковского, основную ... подробнее →

На украино-российской границе замечена боевая авиация армии России. Это может быть связано с обменом. О полетах российских истребителей около украинской границы рассказал Telegram-канал "Диванный ... подробнее →

Бюджетникам на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» задерживают выплату заработной платы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →