В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату07.09.2019 14:49
Бюджетникам на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» задерживают выплату заработной платы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →
Россия срочно подняла боевую авиацию в сторону Украины - что происходит07.09.2019 14:28
На украино-российской границе замечена боевая авиация армии России. Это может быть связано с обменом. О полетах российских истребителей около украинской границы рассказал Telegram-канал "Диванный ... подробнее →
«Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»07.09.2019 14:12
Экс-командир подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети опубликовал снимки, на которых показал будни членов НВФ. По словам Ходаковского, основную ... подробнее →
Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам07.09.2019 13:49
Президент РФ Владимир Путин помиловал 11 украинцев политзаключенных, которых годами удерживал в тюрьмах в качестве заложников. Среди них и режиссер Олег Сенцов. О помиловании ... подробнее →
Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ07.09.2019 13:31
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области глушат беспилотники СММ ОБСЕ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
«В Горловке пропускают средне, на „Перлыне“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО07.09.2019 13:10
Сегодня утром на подконтрольных подразделения НВФ «ДНР» КПП Донецкой области большие очереди на всех пунктах пропуска. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress ... подробнее →
Спецборт РФ Ту-204 приземлился в аэропорту Киева. ВИДЕО07.09.2019 12:48
Самолет летного отряда "Россия" Ту-204 приземлился в аэропорту Борисполь. В Украину он прибыл пустым. В Сети уже появились кадры с российским самолетом в украинском аэропорту, передает " ... подробнее →
В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»07.09.2019 12:30
Во временно оккупированном Донецке, в Калининском районе, сработало взрывное устройство. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Накануне, 5 сентября 2019 года, около 14:00, в ... подробнее →
«Вероятно, следуют во «Внуково»: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»07.09.2019 12:11
Военнопленные украинские моряки утром 7 сентября покинули московское СИЗО «Лефортово». Об этом заявил адвокат моряков Сергей Бадамшин, передает donpress . Как отмечают росСМИ, ... подробнее →
Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО07.09.2019 11:52
В Украине попрощались с бойцом "Азова" Эдуардом Шаховым, который погиб в районе Светлодарской дуги 4 сентября в результате выстрела снайпера. Как сообщает пресс-служба "Азова", на прощание с ... подробнее →
7 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать07.09.2019 11:28
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 сентября в истории. Сегодня, 7 сентября, 250-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 115 дней. Именинники – ... подробнее →
"Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара07.09.2019 11:10
В сети появились кадры мощного удара морских пехотинцев Вооруженных сил Украины по позициям террористов "ДНР" на Донбассе в районе оккупированного Донецка. Блогер Серж Марко опубликовал ... подробнее →
Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель07.09.2019 10:49
Боевики «ДНР» и российские оккупанты подогнали в район временно оккупированного н.п. Петровское экскаватор и траншеекопатель, а наблюдателей СММ ОБСЕ не допустили к камере наблюдения. ... подробнее →
Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена07.09.2019 10:31
Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток разжечь войну на оккупированном Донбассе, применяя запрещенное Минском вооружение. За прошедшие сутки, 6 сентября, ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин07.09.2019 10:12
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме. Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество ... подробнее →
Под Горловкой утром начался страшный бой, город напуган: "Терры работают в 3 ствола, арта. Срочно в укрытие!"07.09.2019 09:48
Утром в субботу 7 сентября гибридная армия России выпустила около 10 снарядов по позиции ВСУ из-под оккупированной Горловки. Город в ужасе ждет "ответку". Об "аде" под Горловкой рассказал в ... подробнее →
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- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на „Перлыне“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату14:49
- Россия срочно подняла боевую авиацию в сторону Украины - что происходит14:28
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам13:49
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на „Перлыне“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- Спецборт РФ Ту-204 приземлился в аэропорту Киева. ВИДЕО12:48
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- «Вероятно, следуют во «Внуково»: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»12:11
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