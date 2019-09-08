Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению08.09.2019 22:37
Ни для кого не секрет, что по причине эволюции у человека сформировалось четыре группы крови, и состав каждой из них очень сильно отличается друг от друга, передает Хроника.инфо. Как утверждают ... подробнее →
Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»08.09.2019 22:17
В парке имени Горького в неподконтрольном Украине Луганске торжественно была открыта скульптура «Девушка с веслом». Об этом сообщают СМИ группировки «ЛНР», передает ... подробнее →
Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме08.09.2019 21:50
С появлением ребенка, каждая хозяйка стремится сделать свое жилье безопасным, применяя разные способы, чтобы ребенок не смог открыть шухляды или достать опасные предметы. Как оказалось, серьезную ... подробнее →
Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"08.09.2019 21:20
"Правительство" террористической "ЛНР" лишило граждан права выбивать долги по зарплате с работодателей через суд. Жители в ярости, грядет бунт. О скандальном решении кремлевских ставленников ... подробнее →
Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень08.09.2019 20:49
По прогнозам синоптиков, этот сентябрь будет довольно теплым, в октябре ожидается традиционная погода для середины осени, однако ноябрь удивит сильными морозами. Как информирует replyua.net , такой ... подробнее →
Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев08.09.2019 20:18
Бывший узник Кремля Павел Гриб после возвращения в Киев поделился подробностями своего двухлетнего заключения в российских тюрьмах. Гриб уверяет, что знал о своем скором освобождении еще в ... подробнее →
Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе08.09.2019 19:50
Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики. Об этом на своей странице в ... подробнее →
«Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту08.09.2019 19:21
Украинский танкист, киборг Евгений Межевикин (позывной «Адам») рассказал о боях за ДАП. Об этом он поделился в интервью УНИАН, передает donpress . «Мы завели подкрепление в ... подробнее →
ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов08.09.2019 18:48
Сотрудники ПриватБанка сообщили о том, что жители Украины в июле потратили на продукты питания 9,5 миллиардов гривен. Стоит отметить, что общий объем трат по терминалам превысил 20,8 миллиардов ... подробнее →
В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена08.09.2019 18:19
Сегодня, 8 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Спартаке (Донецкая обл.) произошла детонация неразорвавшегося снаряда. Пострадали две мирных жительницы: одна погибла, ... подробнее →
МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму08.09.2019 17:30
МИД Украины выражает протест в связи с проведением РФ на территории аннексированной АР Крым и г. Севастополь «местных выборов» и призывает международных партнеров увеличить давление на ... подробнее →
Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец08.09.2019 17:09
Власти Франции и ФРГ в рамках "нормандского формата" намерены интенсифицировать усилия, чтобы добиться дальнейшего движения вперед по урегулированию конфликта на Донбассе, заявили в Елисейском ... подробнее →
Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент08.09.2019 16:49
Украинский президент Владимир Зеленский смог не только осуществить успешную операцию по возвращению захваченных в плен украинцев на родину, но и продемонстрировать крупный провал Виктора Медведчука. ... подробнее →
В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна08.09.2019 16:33
В субботу, 7 сентября, с окна недостроенного детского сада подростки выбросили своего сверстника. Инцидент произошел в здании недостроенного детского сада. ЧП увидели жители соседнего дома. Об этом ... подробнее →
Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ08.09.2019 16:13
Украинский военнослужащий под ником Ночной Сталкер рассказал, что вынуждает военных уходить из ВСУ. Об этом он написал в Facebook, сообщает Апостроф. "На вопрос: "Почему люди уходят из армии?" ... подробнее →
Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника08.09.2019 15:52
7 сентября Украина выдала России некоего Станислава Ежова. Он был не менее важен для властей РФ, чем свидетель по МН17 Владимир Цемха. С важным инсайдом об обмене в Telegram выступила известная ... подробнее →
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»21:20
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
- Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ 12:30
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре22:18
- Выплата больничных: что изменилось для украинцев21:42
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»21:20
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий20:40
- Транспорт может остановиться: В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы – СМИ20:20
- Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»20:05
- Переподчинение Нацгвардии временно отменяется19:45
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака