Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению

08.09.2019 22:37

Ни для кого не секрет, что по причине эволюции у человека сформировалось четыре группы крови, и состав каждой из них очень сильно отличается друг от друга, передает Хроника.инфо. Как утверждают ... подробнее →

Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»

08.09.2019 22:17

В парке имени Горького в неподконтрольном Украине Луганске торжественно была открыта скульптура «Девушка с веслом». Об этом сообщают СМИ группировки «ЛНР», передает ... подробнее →

Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме

08.09.2019 21:50

С появлением ребенка, каждая хозяйка стремится сделать свое жилье безопасным, применяя разные способы, чтобы ребенок не смог открыть шухляды или достать опасные предметы. Как оказалось, серьезную ... подробнее →

Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"

08.09.2019 21:20

"Правительство" террористической "ЛНР" лишило граждан права выбивать долги по зарплате с работодателей через суд. Жители в ярости, грядет бунт. О скандальном решении кремлевских ставленников ... подробнее →

Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень

08.09.2019 20:49

По прогнозам синоптиков, этот сентябрь будет довольно теплым, в октябре ожидается традиционная погода для середины осени, однако ноябрь удивит сильными морозами. Как информирует replyua.net , такой ... подробнее →

Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев

08.09.2019 20:18

Бывший узник Кремля Павел Гриб после возвращения в Киев поделился подробностями своего двухлетнего заключения в российских тюрьмах. Гриб уверяет, что знал о своем скором освобождении еще в ... подробнее →

Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе

08.09.2019 19:50

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики. Об этом на своей странице в ... подробнее →

«Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту

08.09.2019 19:21

Украинский танкист, киборг Евгений Межевикин (позывной «Адам») рассказал о боях за ДАП. Об этом он поделился в интервью УНИАН, передает donpress . «Мы завели подкрепление в ... подробнее →

ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов

08.09.2019 18:48

Сотрудники ПриватБанка сообщили о том, что жители Украины в июле потратили на продукты питания 9,5 миллиардов гривен. Стоит отметить, что общий объем трат по терминалам превысил 20,8 миллиардов ... подробнее →

В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена

08.09.2019 18:19

Сегодня, 8 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Спартаке (Донецкая обл.) произошла детонация неразорвавшегося снаряда. Пострадали две мирных жительницы: одна погибла, ... подробнее →

МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму

08.09.2019 17:30

МИД Украины выражает протест в связи с проведением РФ на территории аннексированной АР Крым и г. Севастополь «местных выборов» и призывает международных партнеров увеличить давление на ... подробнее →

Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

08.09.2019 17:09

Власти Франции и ФРГ в рамках "нормандского формата" намерены интенсифицировать усилия, чтобы добиться дальнейшего движения вперед по урегулированию конфликта на Донбассе, заявили в Елисейском ... подробнее →

Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент

08.09.2019 16:49

Украинский президент Владимир Зеленский смог не только осуществить успешную операцию по возвращению захваченных в плен украинцев на родину, но и продемонстрировать крупный провал Виктора Медведчука. ... подробнее →

В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна

08.09.2019 16:33

В субботу, 7 сентября, с окна недостроенного детского сада подростки выбросили своего сверстника. Инцидент произошел в здании недостроенного детского сада. ЧП увидели жители соседнего дома. Об этом ... подробнее →

Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ

08.09.2019 16:13

Украинский военнослужащий под ником Ночной Сталкер рассказал, что вынуждает военных уходить из ВСУ. Об этом он написал в Facebook, сообщает Апостроф. "На вопрос: "Почему люди уходят из армии?" ... подробнее →

Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника

08.09.2019 15:52

7 сентября Украина выдала России некоего Станислава Ежова. Он был не менее важен для властей РФ, чем свидетель по МН17 Владимир Цемха. С важным инсайдом об обмене в Telegram выступила известная ... подробнее →

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