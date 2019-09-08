Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев 08.09.2019 20:18 Бывший узник Кремля Павел Гриб после возвращения в Киев поделился подробностями своего двухлетнего заключения в российских тюрьмах. Гриб уверяет, что знал о своем скором освобождении еще в ... подробнее →

Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе 08.09.2019 19:50 Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики. Об этом на своей странице в ... подробнее →