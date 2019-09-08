Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень

08.09.2019 20:49

По прогнозам синоптиков, этот сентябрь будет довольно теплым, в октябре ожидается традиционная погода для середины осени, однако ноябрь удивит сильными морозами. Как информирует replyua.net , такой ... подробнее →

Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев

08.09.2019 20:18

Бывший узник Кремля Павел Гриб после возвращения в Киев поделился подробностями своего двухлетнего заключения в российских тюрьмах. Гриб уверяет, что знал о своем скором освобождении еще в ... подробнее →

Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе

08.09.2019 19:50

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики. Об этом на своей странице в ... подробнее →

«Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту

08.09.2019 19:21

Украинский танкист, киборг Евгений Межевикин (позывной «Адам») рассказал о боях за ДАП. Об этом он поделился в интервью УНИАН, передает donpress . «Мы завели подкрепление в ... подробнее →

ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов

08.09.2019 18:48

Сотрудники ПриватБанка сообщили о том, что жители Украины в июле потратили на продукты питания 9,5 миллиардов гривен. Стоит отметить, что общий объем трат по терминалам превысил 20,8 миллиардов ... подробнее →

В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена

08.09.2019 18:19

Сегодня, 8 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Спартаке (Донецкая обл.) произошла детонация неразорвавшегося снаряда. Пострадали две мирных жительницы: одна погибла, ... подробнее →

МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму

08.09.2019 17:30

МИД Украины выражает протест в связи с проведением РФ на территории аннексированной АР Крым и г. Севастополь «местных выборов» и призывает международных партнеров увеличить давление на ... подробнее →

Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец

08.09.2019 17:09

Власти Франции и ФРГ в рамках "нормандского формата" намерены интенсифицировать усилия, чтобы добиться дальнейшего движения вперед по урегулированию конфликта на Донбассе, заявили в Елисейском ... подробнее →

Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент

08.09.2019 16:49

Украинский президент Владимир Зеленский смог не только осуществить успешную операцию по возвращению захваченных в плен украинцев на родину, но и продемонстрировать крупный провал Виктора Медведчука. ... подробнее →

В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна

08.09.2019 16:33

В субботу, 7 сентября, с окна недостроенного детского сада подростки выбросили своего сверстника. Инцидент произошел в здании недостроенного детского сада. ЧП увидели жители соседнего дома. Об этом ... подробнее →

Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ

08.09.2019 16:13

Украинский военнослужащий под ником Ночной Сталкер рассказал, что вынуждает военных уходить из ВСУ. Об этом он написал в Facebook, сообщает Апостроф. "На вопрос: "Почему люди уходят из армии?" ... подробнее →

Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника

08.09.2019 15:52

7 сентября Украина выдала России некоего Станислава Ежова. Он был не менее важен для властей РФ, чем свидетель по МН17 Владимир Цемха. С важным инсайдом об обмене в Telegram выступила известная ... подробнее →

Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан

08.09.2019 15:28

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное ... подробнее →

"Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой

08.09.2019 15:10

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин устроил позорный флешмоб на передовой. Даже сепаратисты возмущены его поступком. О новом скандале с участием Пушилина рассказал в Telegram бывший ... подробнее →

"Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО

08.09.2019 15:04

Один из освобожденных украинцев Павел Гриб сообщил, что узнал о готовящемся обмене еще 16 августа, пишет Сегодня. "Я все время знал, что он (обмен) будет. Не на 100%, но никаких причин, того чтобы ... подробнее →

После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор

08.09.2019 14:51

Вечером в субботу, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook, ... подробнее →

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