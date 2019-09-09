В свете последних успехов и результатов переговоров Зеленского и Путина, в администрации президента заявили, что Украина намерена продолжить процесс разведения войск на территории оккупированного ... подробнее →

Убитые члены НВФ ОРДО Арсен Павлов («Моторола») и Михаил Толстых («Гиви») занимались в зоне ООС мародерством и убивали своих пленных. Об этом сообщает российский журналист в ... подробнее →

С начала года Фонд соцстрахования принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен. "Общее количество листков ... подробнее →

Новые полученные учеными данные говорят о том, что любовь к кофе идет на пользу желчному пузырю. В большом количестве этот напиток защищает орган от появления камней. «Употребление кофе в ... подробнее →

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ... подробнее →

Как передает replyua.net , министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед поездкой в Москву заявил, что обмен пленными – это настоящий прорыв в отношениях Украины и России. Запад ... подробнее →

В минувшую пятницу участники топливного рынка на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины обсудили ситуацию с ухудшением ситуации с поставками топлива на украинские нефтебазы. Об это информационному ... подробнее →

Стали известны планы Владимира Путина по полномасштабной атаке на Украину Один из помощников главы ОПУ Иван Апаршин сделал важное заявление, пишут Акценты. Апаршин считает, что ... подробнее →

Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна 09.09.2019 19:18 По мнению ученых из Медицинской школы Сингапура, короткий сон после получения новой информации значительно улучшает ее запоминание. В ходе испытаний было установлено, что сон может быть столь же ... подробнее →