Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре09.09.2019 22:18
Новые полученные учеными данные говорят о том, что любовь к кофе идет на пользу желчному пузырю. В большом количестве этот напиток защищает орган от появления камней. «Употребление кофе в ... подробнее →
Выплата больничных: что изменилось для украинцев09.09.2019 21:42
С начала года Фонд соцстрахования принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен. "Общее количество листков ... подробнее →
Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»09.09.2019 21:20
Убитые члены НВФ ОРДО Арсен Павлов («Моторола») и Михаил Толстых («Гиви») занимались в зоне ООС мародерством и убивали своих пленных. Об этом сообщает российский журналист в ... подробнее →
Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление09.09.2019 21:00
В свете последних успехов и результатов переговоров Зеленского и Путина, в администрации президента заявили, что Украина намерена продолжить процесс разведения войск на территории оккупированного ... подробнее →
Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий09.09.2019 20:40
Стали известны планы Владимира Путина по полномасштабной атаке на Украину Один из помощников главы ОПУ Иван Апаршин сделал важное заявление, пишут Акценты. Апаршин считает, что ... подробнее →
Транспорт может остановиться: В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы – СМИ09.09.2019 20:20
В минувшую пятницу участники топливного рынка на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины обсудили ситуацию с ухудшением ситуации с поставками топлива на украинские нефтебазы. Об это информационному ... подробнее →
Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»09.09.2019 20:05
Как передает replyua.net , министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед поездкой в Москву заявил, что обмен пленными – это настоящий прорыв в отношениях Украины и России. Запад ... подробнее →
Переподчинение Нацгвардии временно отменяется09.09.2019 19:45
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ... подробнее →
Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям09.09.2019 19:30
Сотрудникам правоохранительных органов в городе Селидово Донецкой области сдался гражданин, который ранее воевал на стороне пророссийских террористов. Как передает replyua.net , ... подробнее →
Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна09.09.2019 19:18
По мнению ученых из Медицинской школы Сингапура, короткий сон после получения новой информации значительно улучшает ее запоминание. В ходе испытаний было установлено, что сон может быть столь же ... подробнее →
«В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ09.09.2019 19:00
Украинские военные нанесли точный удар по позициям НВФ в районе неподконтрольной Украине Горловки на линии разграничения в Донецкой области. Об этом на своей странице в сообщил сообщил нардеп и ... подробнее →
Андрей Данилко сделал громкое заявление: «уже начал работу, будет что-то новенькое»09.09.2019 18:48
Верка Сердючка может вскоре вернуться на сцену с новым репертуаром Как стало известно, талантливый композитор и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, ... подробнее →
Стало известно о состоянии здоровья моряков, вернувшихся из плена09.09.2019 18:38
Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщает ... подробнее →
У Путина нарушили обещание по обмену пленными, ответ Кремля поражает: что ждет освобожденных украинцев09.09.2019 18:30
Россия нарушила одно из ключевых обещаний по обмену пленными с Украиной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о тех, кого Россия получила от ... подробнее →
Украина переходит на безнал: к чему готовиться гражданам и бизнесу09.09.2019 17:32
Украина давно движется к тому, чтобы минимизировать количество наличных денег и перевести большую часть расчетов в безналичную плоскость. В Национальном банке заявляли, что к 2020 году хотят ... подробнее →
Встреча в Нормандском формате: В МИД Украины рассказали о подготовке09.09.2019 17:07
Встреча в Нормандском формате на уровне лидеров стран-участниц планируется в ближайшее время. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 9 сентября, в ходе ... подробнее →
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