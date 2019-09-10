Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО10.09.2019 22:31
В городской больнице Мариуполя полиция и психиатрическая бригада несколько раз пытались успокоить неадекватного пациента. Как сообщает MRPL.CITY, в редакцию обратились местные жители с сообщением ... подробнее →
Под Киевом подозреваемый при задержании пытался взорвать полицейских гранатами10.09.2019 22:11
В Киевской области подозреваемый, при задержании его правоохранителями, забаррикадировался в доме и бросил в их сторону две гранаты, но боеприпас не сработал. Об этом сообщил начальник ГУНП в области ... подробнее →
Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака10.09.2019 21:55
Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019 года, говорит, что Овнам не стоит доверять посторонним, а перед Скорпионами возникнет проблема выбора. Сегодня сообщает, какой гороскоп на 11 сентября 2019 для ... подробнее →
В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина10.09.2019 21:36
Во временно оккупированном Антраците во время пожара в частном доме пострадала местная жительница. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 10 сентября 2019 года, во ... подробнее →
Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой10.09.2019 21:15
Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин совершил визит на передовую боевых действий и попал там в неловкую ситуацию. Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице блогера ... подробнее →
В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет10.09.2019 20:52
Сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» изъяли у «контрабандистов» в Краснодонском районе безакцизные сигареты на сумму 900 тыс. рублей и три грузовых автомобиля. Об этом ... подробнее →
На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей10.09.2019 20:33
Сегодня вечером так называемое «представительство ДНР» в СЦКК сообщило о ранении двух мирных жителей неподконтрольного Украине села Старомихайловка, расположенного на окраине Донецка в ... подробнее →
Военные инструктора США покинут Украину: в "Слуге народа" рассказали о причине и сроках10.09.2019 20:13
Американских инструкторов выведут с территории Украины в случае начала разговора о деоккупации Донбасса. Об этом журналистам рассказал нардеп "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады ... подробнее →
В Луганской области пограничник требовал от предпринимателя 70 000 гривен "отката"10.09.2019 19:49
В одном из пограничных отрядов Луганщины СБУ разоблачила начальника отдела тылового обеспечения при получении взятки. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передает Donbass.live . ... подробнее →
4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека10.09.2019 19:28
Не гарантируем, что эти приемы со 100%-й точностью отражают внутренний мир личности, но точно знаем, что они, как минимум, помогут натренировать внутреннего психолога и наблюдателя, пишет Куб. ... подробнее →
Эта осень станет для Путина фатальной: случилось то, чего так боялись в Кремле, - Баев10.09.2019 19:11
Известный политолог Павел Баев анонсировал, что как бы президент России Владимир Путин не игнорировал катастрофические проблемы внутри страны, его ждет очень тяжелая осень. В конце лета 2019 года ... подробнее →
Экс-нардеп Савченко стала безработной и пошла на биржу труда10.09.2019 18:52
Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко получила официальный статус безработной. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Donbass.live . По словам Савченко, для нее ... подробнее →
Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"10.09.2019 18:33
Весы — это единственный знак, который не имеет тотемного знака животного. Символьный знак Весов — пчела. Это символизирует их как умных и трудолюбивых людей, которые сильны в своем ... подробнее →
«МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар10.09.2019 18:10
На одной из шахт города Ровеньки Луганской области, находящегося под контролем НВФ «ЛНР», произошел пожар. Об этом сегодня рассказали в одной из местных групп в соцсети Вконтакте, ... подробнее →
Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена10.09.2019 17:49
После обмена пленными в Украине и России всерьез заговорили о возможном окончании войны на Донбассе. Президент Владимир Зеленский уже приготовился ко встрече в “нормандском формате”, а в ... подробнее →
Источник в Кремле рассказал, что Путин сделает с Цемахом: грядет настоящая сенсация10.09.2019 17:32
В Интернете опубликована информация о предполагаемой судьбе боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является ключевым свидетелем в деле о крушении "Боинга" на Донбассе в 2014 году. Россия смогла ... подробнее →
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