Под Киевом подозреваемый при задержании пытался взорвать полицейских гранатами 10.09.2019 22:11 В Киевской области подозреваемый, при задержании его правоохранителями, забаррикадировался в доме и бросил в их сторону две гранаты, но боеприпас не сработал. Об этом сообщил начальник ГУНП в области ... подробнее →

Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака 10.09.2019 21:55 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019 года, говорит, что Овнам не стоит доверять посторонним, а перед Скорпионами возникнет проблема выбора. Сегодня сообщает, какой гороскоп на 11 сентября 2019 для ... подробнее →