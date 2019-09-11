«Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ11.09.2019 22:31
В ОРДО заявили о начале разработки «документов», необходимых для запуска прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР» со ... подробнее →
Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса11.09.2019 22:06
В Украине на сегодня пенсионерам, которые переселились с временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, для продолжения выплат важно лично обратиться в территориальный орган ... подробнее →
Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент11.09.2019 21:43
Якби закон про імпічмент було прийнято після вбивства Гонгадзе, то Кучма пішов би у відставку з усіма наслідками, а його послідовники були б застережені від «певних речей». Про це в ... подробнее →
Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда11.09.2019 21:19
Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги, в том числе, отопление, даже если в их квартирах нет батарей. Отключить отдельную квартиру многоквартирного дома от тепловой сети невозможно. Об этом ... подробнее →
Я вывез дневник, и это прокол всех служб России. Большой привет, ребята! - Сенцов11.09.2019 20:52
10 сентября освобожденные из-под заключения в России Олег Сенцов и Александр Кольченко провели в центре Киева свою первую пресс-конференцию. Она длилась более двух часов, и за это время украинцы, чьи ... подробнее →
Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»11.09.2019 20:20
В зоне ООС на Донбассе погиб «командир роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады НВФ «Восток» Алексей Троцай с позывным «Лев». Об этом сообщает украинский ... подробнее →
Мирослав Гай выступил со срочным заявлением: "Несемся в ад с ветерком"11.09.2019 19:47
Известный украинский волонтер и блогер Мирослав Гай встревожен недавней встречей президента Владимира Зеленского со скандальным олигархом Игорем Коломойским. С настораживающим заявлением Гай выступил ... подробнее →
Зеленский выполнил свое первое обещание: президент официально подписал исторический указ11.09.2019 19:27
Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховной Рады. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение на сайте ... подробнее →
В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы11.09.2019 18:56
Во временно оккупированном поселке Корсунь на улице Партизанская произошел масштабный пожар. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Накануне, 9 сентября 2019 года, на улице ... подробнее →
В Антарктиде украинские полярники нашли гигантский подледный мир и перо неизвестной птицы11.09.2019 18:25
Украинским специалистам удалось засвидетельствовать наличие подледного мира в Антарктиде. Исследователи изрядно удивили мировое сообщество выявлением потерянной пещеры на самом суровом и таинственном ... подробнее →
Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик11.09.2019 17:59
Ювелирный ассортимент просто не знает границ. Каких только вещей там не найдете. Особенно здесь выделяются сакральные вещи. Их носят не просто так. Это же символ Веры. Хотя находятся и декоративные ... подробнее →
В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар11.09.2019 17:54
Во временно оккупированном н.п. Ровеньки на шахте им. Вахрушева в ночное время произошел пожар. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном н.п. Ровеньки в ... подробнее →
В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк11.09.2019 17:32
10 сентября в Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка на шахте им. А.Ф. Засядько получил травму горняк. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress . В ... подробнее →
В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО11.09.2019 17:09
Вчера, 10 сентября 2019 года в оккупированной Макеевке, на пересечении улиц 250 лет Донбасса и Патона, автомобиль марки ВАЗ 2110 сбил человека. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом ... подробнее →
«Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов11.09.2019 16:47
Выступления российских артистов в ОРДО проводятся бесплатно при содействии так называемого «Русского центра». Об этом заявил «руководитель Центрального исполкома общественного ... подробнее →
Соловьев рассказал, что сделает Шойгу, если Украина "дернется в Крым" на танках11.09.2019 16:31
Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев бросился угрожать Украине и режиссеру Олегу Сенцову после его метафоры о возвращении в Крым на танках. В прямом эфире своего ток-шоу Соловьев ... подробнее →
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