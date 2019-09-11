Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик 11.09.2019 17:59 Ювелирный ассортимент просто не знает границ. Каких только вещей там не найдете. Особенно здесь выделяются сакральные вещи. Их носят не просто так. Это же символ Веры. Хотя находятся и декоративные ... подробнее →

В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар 11.09.2019 17:54 Во временно оккупированном н.п. Ровеньки на шахте им. Вахрушева в ночное время произошел пожар. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном н.п. Ровеньки в ... подробнее →