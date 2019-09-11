В Антарктиде украинские полярники нашли гигантский подледный мир и перо неизвестной птицы11.09.2019 18:25
Украинским специалистам удалось засвидетельствовать наличие подледного мира в Антарктиде. Исследователи изрядно удивили мировое сообщество выявлением потерянной пещеры на самом суровом и таинственном ... подробнее →
Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик11.09.2019 17:59
Ювелирный ассортимент просто не знает границ. Каких только вещей там не найдете. Особенно здесь выделяются сакральные вещи. Их носят не просто так. Это же символ Веры. Хотя находятся и декоративные ... подробнее →
В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар11.09.2019 17:54
Во временно оккупированном н.п. Ровеньки на шахте им. Вахрушева в ночное время произошел пожар. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном н.п. Ровеньки в ... подробнее →
В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк11.09.2019 17:32
10 сентября в Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка на шахте им. А.Ф. Засядько получил травму горняк. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress . В ... подробнее →
В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО11.09.2019 17:09
Вчера, 10 сентября 2019 года в оккупированной Макеевке, на пересечении улиц 250 лет Донбасса и Патона, автомобиль марки ВАЗ 2110 сбил человека. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом ... подробнее →
«Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов11.09.2019 16:47
Выступления российских артистов в ОРДО проводятся бесплатно при содействии так называемого «Русского центра». Об этом заявил «руководитель Центрального исполкома общественного ... подробнее →
Соловьев рассказал, что сделает Шойгу, если Украина "дернется в Крым" на танках11.09.2019 16:31
Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев бросился угрожать Украине и режиссеру Олегу Сенцову после его метафоры о возвращении в Крым на танках. В прямом эфире своего ток-шоу Соловьев ... подробнее →
На складах Минобороны в Калиновке гремят взрывы11.09.2019 16:10
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает УНИАН. «Произошло ... подробнее →
Honda озвучила цену своего первого электромобиля11.09.2019 16:00
На автосалоне во Франкфурте японский автоконцерн Honda представил свой первый серийный электромобиль Honda e, сообщает Auto.Today . Версия начального уровня укомплектована электрическим мотором с ... подробнее →
В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент11.09.2019 15:49
Вчера, 10 сентября, в 19.11 на футбольном поле школы №27 на ул. Троицкой умер 22-летний парень. Об этом 0629 стало известно из собственных источников. Студент бегал на стадионе вместе с ... подробнее →
«Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд11.09.2019 15:27
Жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают, что возле Мушкетовского кладбища перекрыт переезд, якобы из-за заминирования переезда. Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает ... подробнее →
Россия готовит масштабный военный проект в Крыму11.09.2019 15:05
Россия собирается строить в аннексированном Крыму вертолетоносцы. Об этом сообщает росСМИ, передает " Диалог.UA ". Ранее крымчане в очередной раз пожаловались на жизнь в "русском мире". Первые ... подробнее →
Медреформа в действии: какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году11.09.2019 14:45
В 2018 году в Украине стартовала медреформа первичной медицины, после чего в Украине начались реформы вторичного звена, в рамках которых медицины учреждения здравоохранения будут получать выплаты за ... подробнее →
С мечтами про «Оскар». Как развивается современное украинское кино?11.09.2019 13:40
Украинская киноиндустрия возрождается. Отечественные студии снимают рекордное количество лент, сотрудничают с мировыми звездами, ездят на престижные международные фестивали. Благодаря чему это стало ... подробнее →
Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит11.09.2019 13:36
Как выяснило российское издание "Коммерсант", Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, набравший обороты при Петре Порошенко. Такая же ситуация с документами, участницей ... подробнее →
Минветеранов плюс МинВОТ: «против» и «за» объединения министерств11.09.2019 13:34
В новом Кабмине больше нет отдельного Министерства по делам ветеранов. Его объединили с Министерством временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). И теперь все эти ... подробнее →
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- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
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- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- Соловьев рассказал, что сделает Шойгу, если Украина "дернется в Крым" на танках16:31
- На складах Минобороны в Калиновке гремят взрывы16:10
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- В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент15:49
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