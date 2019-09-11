Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги, в том числе, отопление, даже если в их квартирах нет батарей. Отключить отдельную квартиру многоквартирного дома от тепловой сети невозможно. Об этом ... подробнее →

Якби закон про імпічмент було прийнято після вбивства Гонгадзе, то Кучма пішов би у відставку з усіма наслідками, а його послідовники були б застережені від «певних речей». Про це в ... подробнее →

В Украине на сегодня пенсионерам, которые переселились с временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, для продолжения выплат важно лично обратиться в территориальный орган ... подробнее →

В ОРДО заявили о начале разработки «документов», необходимых для запуска прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР» со ... подробнее →

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховной Рады. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение на сайте ... подробнее →

Известный украинский волонтер и блогер Мирослав Гай встревожен недавней встречей президента Владимира Зеленского со скандальным олигархом Игорем Коломойским. С настораживающим заявлением Гай выступил ... подробнее →

В зоне ООС на Донбассе погиб «командир роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады НВФ «Восток» Алексей Троцай с позывным «Лев». Об этом сообщает украинский ... подробнее →

10 сентября освобожденные из-под заключения в России Олег Сенцов и Александр Кольченко провели в центре Киева свою первую пресс-конференцию. Она длилась более двух часов, и за это время украинцы, чьи ... подробнее →

Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик 11.09.2019 17:59 Ювелирный ассортимент просто не знает границ. Каких только вещей там не найдете. Особенно здесь выделяются сакральные вещи. Их носят не просто так. Это же символ Веры. Хотя находятся и декоративные ... подробнее →