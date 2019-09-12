Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни12.09.2019 22:38
Один класс антибиотиков широкого спектра, который часто назначают врачи, отрицательно влияет на сердце, в частности, может привести к сердечной недостаточности. Группа антибиотиков – фторхинолоны – почти в два с половиной раза чаще приводит к ... подробнее →
Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным, "нормандском формате" и "Минске"12.09.2019 21:46
Президент Украины Владимир Зеленский хочет устроить встречу в "нормандском формате" уже в сентябре. Громкое заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии в ... подробнее →
Киев приступил к переговорам по возвращению захваченных РФ украинских кораблей12.09.2019 21:31
Командир дивизиона 3-х захваченных Россией кораблей Военно-морских сил Денис Гриценко заявляет, что начаты переговоры об их возвращении, после того, как всех 24 украинских моряков вернули в Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают ... подробнее →
«Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу12.09.2019 21:03
Оператор мобильной связи в ОРДО «Феникс» запустил новую услугу — «Telegram — Вам звонили». Об этом сообщают местные СМИ. «С 12 сентября ... подробнее →
Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление12.09.2019 20:46
Чтобы понять, как в норме отличаются показатели давления на разных руках, ученые провели исследование с участием 610 человек. Измерение артериального давления проходило с использованием осциллометрических мониторов, калибровка которых в соответствии с ... подробнее →
Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит12.09.2019 20:23
Пенсионерам, которые проживают в ОРДЛО, приходится тратить больше одного дня для того, чтобы получить пенсии в Украине. Так, пенсионеры, проживающие на оккупированной территории, вынуждены ... подробнее →
Средняя зарплата увеличится, но не все так просто: сколько получат украинцы в 2020 году12.09.2019 20:02
В последние время наблюдается рост средней заработной платы в Украине приблизительно на 20% ежегодно. Таким образом, вскоре размер средней заработной платы может составить 12 800, но чем это ... подробнее →
Зеленский настаивает на проведении встречи «нормандской четверки» до конца сентября12.09.2019 19:40
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым провести встречу в нормандском формате в сентябре 2019 года. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули ... подробнее →
Зеленский добился своего, украинцы ликуют: как изменится цена на газ уже в этом месяце12.09.2019 19:20
Уже в этом месяце цена на газ в Украине существенно снизится Об этом рассказали в НАК «Нафтогаз». Отмечается, что в сентябре цены на газ в стране снизятся на 3,4% по ... подробнее →
Парламент отсрочил штрафы для евробляхеров сроком на 90 дней12.09.2019 19:05
Рада применения штрафов для владельцев авто на еврономерахотсрочила на 90 дней. Парламент Украины приняв законопроект № 1030 , сообщает «112 Украина». Данный законопроект предлагает продлить на 90 дней (до 19 ноября) срок ... подробнее →
Соцопрос показал, как украинцы оценивают работу новой власти12.09.2019 18:45
Социологическая группа «Рейтинг» 6−10 сентября 2019 года провела опрос среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Согласно ... подробнее →
Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз12.09.2019 18:17
Могут возникнуть серьезные проблемы. Исследователи из США сообщили, что существует метод, который позволит людям защитить свое зрение в том случае, если они много времени проводят за компьютером, ... подробнее →
Пятница 13: приметы и запреты12.09.2019 17:48
В 2019 году будет две пятницы 13 - в сентябре и в декабре. И если зима еще нескоро, то вот сентябрьская пятница уже на носу: пора готовиться, запасаться оберегами на удачу и принимать меры, ... подробнее →
Правительство подготовило украинцам "двойное" повышение пенсий12.09.2019 17:21
В ближайшие полгода ожидается две волны повышения пенсий для украинских граждан. Об этом сообщает Obozrevatel . Бывший вице-премьер министр Украины Павел Розенко рассказал подробно о ... подробнее →
Встреча «нормандской четверки»: Посол Франции озвучил важные детали12.09.2019 17:03
Встреча глав государств Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года. Об этом в среду, 11 сентября, в Киеве сообщил журналистам посол ... подробнее →
Скандал в Минобороны: потеряли 37 млн, у Зеленского пошли в атаку12.09.2019 16:38
В Минобороны вспыхнул громкий скандал связанный с растратой 37 миллионов гривен Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, во время строительных работ на военном ... подробнее →
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»10:10
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"14:53
- Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине14:31
- Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать?14:10
- Skoda запустила в производство свой первый гибрид14:00
- Названы средства, помогающие снижать давление13:48
- Экс-глава МИД Украины объяснил, как Украина должна вести переговоры с Россией13:28
- Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского13:10
- Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку13:00
- Российские наемники пошли на смертоносные провокации по всему Донбассу 12:50
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности