Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни

12.09.2019 22:38

Один класс антибиотиков широкого спектра, который часто назначают врачи, отрицательно влияет на сердце, в частности, может привести к сердечной недостаточности. Группа антибиотиков – фторхинолоны – почти в два с половиной раза чаще приводит к ... подробнее →

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным, "нормандском формате" и "Минске"

12.09.2019 21:46

Президент Украины Владимир Зеленский хочет устроить встречу в "нормандском формате" уже в сентябре. Громкое заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии в ... подробнее →

Киев приступил к переговорам по возвращению захваченных РФ украинских кораблей

12.09.2019 21:31

Командир дивизиона 3-х захваченных Россией кораблей Военно-морских сил Денис Гриценко заявляет, что начаты переговоры об их возвращении, после того, как всех 24 украинских моряков вернули в Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают  ... подробнее →

«Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу

12.09.2019 21:03

Оператор мобильной связи в ОРДО «Феникс» запустил новую услугу — «Telegram — Вам звонили». Об этом сообщают местные СМИ. «С 12 сентября ... подробнее →

Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление

12.09.2019 20:46

Чтобы понять, как в норме отличаются показатели давления на разных руках, ученые провели исследование с участием 610 человек. Измерение артериального давления проходило с использованием осциллометрических мониторов, калибровка которых в соответствии с ... подробнее →

Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит

12.09.2019 20:23

Пенсионерам, которые проживают в ОРДЛО, приходится тратить больше одного дня для того, чтобы получить пенсии в Украине. Так, пенсионеры, проживающие на оккупированной территории, вынуждены ... подробнее →

Средняя зарплата увеличится, но не все так просто: сколько получат украинцы в 2020 году

12.09.2019 20:02

В последние время наблюдается рост средней заработной платы в Украине приблизительно на 20% ежегодно. Таким образом, вскоре размер средней заработной платы может составить 12 800, но чем это ... подробнее →

Зеленский настаивает на проведении встречи «нормандской четверки» до конца сентября

12.09.2019 19:40

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым провести встречу в нормандском формате в сентябре 2019 года. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули ... подробнее →

Зеленский добился своего, украинцы ликуют: как изменится цена на газ уже в этом месяце

12.09.2019 19:20

Уже в этом месяце  цена на газ  в Украине существенно снизится Об этом рассказали в НАК «Нафтогаз». Отмечается, что в сентябре цены на газ в стране снизятся на 3,4% по ... подробнее →

Парламент отсрочил штрафы для евробляхеров сроком на 90 дней

12.09.2019 19:05

Рада применения штрафов для владельцев авто на еврономерахотсрочила на 90 дней. Парламент Украины приняв законопроект №  1030 , сообщает «112 Украина». Данный законопроект предлагает продлить на 90 дней (до 19 ноября) срок ... подробнее →

Соцопрос показал, как украинцы оценивают работу новой власти

12.09.2019 18:45

Социологическая группа «Рейтинг» 6−10 сентября 2019 года провела опрос среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Согласно ... подробнее →

Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз

12.09.2019 18:17

Могут возникнуть серьезные проблемы. Исследователи из США сообщили, что существует метод, который позволит людям защитить свое зрение в том случае, если они много времени проводят за компьютером, ... подробнее →

Пятница 13: приметы и запреты

12.09.2019 17:48

В 2019 году будет две пятницы 13 - в сентябре и в декабре. И если зима еще нескоро, то вот сентябрьская пятница уже на носу: пора готовиться, запасаться оберегами на удачу и принимать меры, ... подробнее →

Правительство подготовило украинцам "двойное" повышение пенсий

12.09.2019 17:21

В ближайшие полгода ожидается две волны повышения пенсий для украинских граждан. Об этом сообщает  Obozrevatel . Бывший вице-премьер министр Украины Павел Розенко рассказал подробно о ... подробнее →

Встреча «нормандской четверки»: Посол Франции озвучил важные детали

12.09.2019 17:03

Встреча глав государств Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года. Об этом в среду, 11 сентября, в Киеве сообщил журналистам посол ... подробнее →

Скандал в Минобороны: потеряли 37 млн, у Зеленского пошли в атаку

12.09.2019 16:38

В Минобороны  вспыхнул громкий скандал связанный с растратой 37 миллионов гривен Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, во время строительных работ на военном ... подробнее →

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