Украинских пенсионеров в ближайшие полгода ожидают два повышения пенсий – с 1 декабря и с 1 марта. Кто и на сколько больше денег будет получать, рассказал бывший вице-премьер-министр Украины ... подробнее →

Кремлевский политолог, вербовщик российских террористов Александр Бородай рассказал, как Кремль на самом деле относится к Минским договоренностям. Внимание на очередное громкое заявление Бородая ... подробнее →

С начала текущих суток на Донбассе члены НВФ 11 раз нарушили режим тишины, в результате чего 6 украинских военных получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →

Помощник президента России Владимира Путина рассказал о том, каких шагов Москва ожидает от украинской власти для того, чтобы саммит в "нормандском формате" случился как можно скорее. Ушаков ... подробнее →

Двум подозреваемым правоохранителям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении ... подробнее →

В пятницу, 13 сентября, в Киеве, на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, глава Украины Владимир Зеленский заявил о своей позиции относительно выборов на территории ... подробнее →

Европа нанесла тяжелый удар по российскому монополисту Газпрому. Кремль оказался в тупике и в полной зависимости от Киева.Вскоре власти РФ начнут сдавать Донбасс и Крым. С печальным для РФ прогнозом ... подробнее →

В неподконтрольном украинской власти Харцызске Донецкой области по случаю Дня города выступят артисты из РФ. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», пишет ДонПресс. Завтра, 14 ... подробнее →