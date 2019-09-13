Кремль озвучил свои "железные" условия для проведения встречи в "нормандском формате"13.09.2019 22:31
Помощник президента России Владимира Путина рассказал о том, каких шагов Москва ожидает от украинской власти для того, чтобы саммит в "нормандском формате" случился как можно скорее. Ушаков ... подробнее →
На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов13.09.2019 22:04
С начала текущих суток на Донбассе члены НВФ 11 раз нарушили режим тишины, в результате чего 6 украинских военных получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →
"Выжидаем", - Бородай неосторожно выдал Кремль, стало понятно, зачем Москве Минские соглашения13.09.2019 21:38
Кремлевский политолог, вербовщик российских террористов Александр Бородай рассказал, как Кремль на самом деле относится к Минским договоренностям. Внимание на очередное громкое заявление Бородая ... подробнее →
Розенко рассказал, кто из пенсионеров и на сколько разбогатеет13.09.2019 21:15
Украинских пенсионеров в ближайшие полгода ожидают два повышения пенсий – с 1 декабря и с 1 марта. Кто и на сколько больше денег будет получать, рассказал бывший вице-премьер-министр Украины ... подробнее →
Еще один артист из РФ изъявил желание побывать на передовой13.09.2019 20:49
В неподконтрольном украинской власти Харцызске Донецкой области по случаю Дня города выступят артисты из РФ. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», пишет ДонПресс. Завтра, 14 ... подробнее →
Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”13.09.2019 20:24
Европа нанесла тяжелый удар по российскому монополисту Газпрому. Кремль оказался в тупике и в полной зависимости от Киева.Вскоре власти РФ начнут сдавать Донбасс и Крым. С печальным для РФ прогнозом ... подробнее →
«Донбасс – это Украина»: Зеленский назвал главное условие для проведения выборов на территории ОРДЛО13.09.2019 20:08
В пятницу, 13 сентября, в Киеве, на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, глава Украины Владимир Зеленский заявил о своей позиции относительно выборов на территории ... подробнее →
В Черкассах полицейские избили мужчину на кладбище13.09.2019 19:44
Двум подозреваемым правоохранителям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении ... подробнее →
С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака13.09.2019 19:27
Об не очень положительных сторонах людей, мы можем узнать только через прошедшее определенное время, когда произойдет какая-то проверочная ситуация, пишет from-ua. Но, чтобы упростить и понимать, ... подробнее →
После того как Пушилин "включил" "ДНР" в состав России, ему позвонили из Москвы и сказали "заткнуться"13.09.2019 19:11
Кураторы в Кремле пригрозили Пушилину, что если он не перестанет поднимать вопрос о включении непризнанной "ДНР" в состав РФ, то его ожидает участь покойных Болотова и Захарченко. Глава ... подробнее →
Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно13.09.2019 18:49
В Мариуполе (Донецкая обл.) местные жители могут наблюдать природную аномалию – созревшие плоды алычи и соцветия на одном дереве. Об этом сегодня, 13 сентября, на своей странице в Facebook ... подробнее →
Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ13.09.2019 18:26
Временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ будет закрыт. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Подконтрольные оккупационным «властям ... подробнее →
Кінець блокади Трампа: Чому США передумали економити на Україні13.09.2019 18:04
Незграбні маневри адміністрації Трампа з військовою допомогою Україні мали на меті продемонструвати виборцям ощадливість президента, і, можливо, натиснути на Київ у справі Байдена-молодшого. А в ... подробнее →
Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели13.09.2019 17:42
Следующим шагом разведения войск в зоне ООС на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает donpress . ... подробнее →
Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»13.09.2019 17:19
У Владимира Зеленского приняли важное решение по выплатам жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом в комментарии журналистам заявила нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук, ... подробнее →
В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов13.09.2019 16:59
В ОРДЛО активно начали запускать опросы относительно выборов в регионе, лидирует партия Зеленского. Об этом сообщает Диалог.UA . Ранее в "Слуге народа" назвали дату проведения местных выборов ... подробнее →
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