3 секрета успеха для каждого знака Зодиака14.09.2019 22:31
Все мы стремимся к успеху, вот только не каждый человек знает, как стать успешным и какие механизмы необходимо задействовать, чтобы всегда и во всем добиваться своих целей, пишет cluber. По словам ... подробнее →
В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка14.09.2019 22:09
Во временно оккупированном Луганске стремительными темпами ухудшается криминогенная обстановка. Растет количество убийств и тяжких телесных повреждений. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"14.09.2019 21:52
В Москве простился с жизнью казак группировки "Аврора" по кличке Молодой. Врага Украины настигла "карма". О смерти террориста "Л/ДНР" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает ... подробнее →
В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе14.09.2019 21:31
Сегодня в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил 10 сентября, скончался военнослужащий ... подробнее →
Названы «скрытые» симптомы инсульта14.09.2019 21:07
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие симптомы инсульта часто проявляются и не воспринимаются как серьезные. Нарушения зрения. Если картинка в глазах начинает двоиться, ... подробнее →
«Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином»14.09.2019 20:50
В Северске Донецкой области звание почетного гражданина города присвоили чиновнику, который ранее был осужден за сепаратизм. Об этом пишет издание ДонПресс с ссылкой на активиста Виталия Гатчекно. ... подробнее →
Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"14.09.2019 20:25
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей" Про це він заявив у ... подробнее →
В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение14.09.2019 20:08
Как передает replyua.net , одной из главных тем в СМИ есть заявление министр МИД Вадима Пристайко относительно проведения местных выборов на всей территории Украины, в том числе и на оккупированной. ... подробнее →
Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ14.09.2019 19:44
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, т.к. получили «приказ от командиров» и ... подробнее →
Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина14.09.2019 19:20
В эфире одного из российских телеканалов ведущая Ольга Скабеева спросила попросила «главу ДНР» Дениса Пушилина прокомментировать слухи, которые якобы «взорвали Украину» в ... подробнее →
Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным14.09.2019 19:04
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник напомнил Леониду Кучме и Владимиру Зеленскому, что Минские договоренности «не являются предметом для дискуссий», и торговаться ... подробнее →
У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?14.09.2019 18:43
Пристайко объяснился по поводу своего заявления о местных выборах на оккупированном Донбассе. Министр иностранных дел подчеркнул, что выборы могут пройти только после деоккупации восточных ... подробнее →
Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"14.09.2019 18:26
В террористической "ЛНР" распространили заявление главаря боевиков Леонида Пасечника, который сделал "жесткое предупреждение" Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме, ... подробнее →
Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года14.09.2019 18:07
Денежные проблемы очень опасны, поскольку могут привести к плохому настроению и апатии. Финансовый гороскоп на неделю подскажет вам, как сохранить удачу и приумножить доходы, пишет dailyhoro . У ... подробнее →
Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО14.09.2019 17:50
Сегодня, 14 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Днепр с рабочим визитом, чтобы проверить капитальный ремонт моста, который ему обещал мэр города Борис Филатов. Президент Украины Владимир ... подробнее →
Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО14.09.2019 17:29
Местные выборы в Украине могут пройти, в том числе, и в оккупированных районах. Украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы ... подробнее →
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