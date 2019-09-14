3 секрета успеха для каждого знака Зодиака

14.09.2019 22:31

Все мы стремимся к успеху, вот только не каждый человек знает, как стать успешным и какие механизмы необходимо задействовать, чтобы всегда и во всем добиваться своих целей, пишет cluber. По словам ... подробнее →

В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка

14.09.2019 22:09

Во временно оккупированном Луганске стремительными темпами ухудшается криминогенная обстановка. Растет количество убийств и тяжких телесных повреждений. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

​В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"

14.09.2019 21:52

В Москве простился с жизнью казак группировки "Аврора" по кличке Молодой. Врага Украины настигла "карма". О смерти террориста "Л/ДНР" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает ... подробнее →

В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе

14.09.2019 21:31

Сегодня в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил 10 сентября, скончался военнослужащий ... подробнее →

Названы «скрытые» симптомы инсульта

14.09.2019 21:07

Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие симптомы инсульта часто проявляются и не воспринимаются как серьезные. Нарушения зрения. Если картинка в глазах начинает двоиться, ... подробнее →

«Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином»

14.09.2019 20:50

В Северске Донецкой области звание почетного гражданина города присвоили чиновнику, который ранее был осужден за сепаратизм. Об этом пишет издание ДонПресс с ссылкой на активиста Виталия Гатчекно. ... подробнее →

Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"

14.09.2019 20:25

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей" Про це він заявив у ... подробнее →

В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение

14.09.2019 20:08

Как передает replyua.net , одной из главных тем в СМИ есть заявление министр МИД Вадима Пристайко относительно проведения местных выборов на всей территории Украины, в том числе и на оккупированной. ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

14.09.2019 19:44

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, т.к. получили «приказ от командиров» и ... подробнее →

Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина

14.09.2019 19:20

В эфире одного из российских телеканалов ведущая Ольга Скабеева спросила попросила «главу ДНР» Дениса Пушилина прокомментировать слухи, которые якобы «взорвали Украину» в ... подробнее →

Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным

14.09.2019 19:04

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник напомнил Леониду Кучме и Владимиру Зеленскому, что Минские договоренности «не являются предметом для дискуссий», и торговаться ... подробнее →

У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?

14.09.2019 18:43

Пристайко объяснился по поводу своего заявления о местных выборах на оккупированном Донбассе. Министр иностранных дел подчеркнул, что выборы могут пройти только после деоккупации восточных ... подробнее →

Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"

14.09.2019 18:26

В террористической "ЛНР" распространили заявление главаря боевиков Леонида Пасечника, который сделал "жесткое предупреждение" Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме, ... подробнее →

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

14.09.2019 18:07

Денежные проблемы очень опасны, поскольку могут привести к плохому настроению и апатии. Финансовый гороскоп на неделю подскажет вам, как сохранить удачу и приумножить доходы, пишет dailyhoro . У ... подробнее →

Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО

14.09.2019 17:50

Сегодня, 14 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Днепр с рабочим визитом, чтобы проверить капитальный ремонт моста, который ему обещал мэр города Борис Филатов. Президент Украины Владимир ... подробнее →

Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО

14.09.2019 17:29

Местные выборы в Украине могут пройти, в том числе, и в оккупированных районах. Украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы ... подробнее →

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