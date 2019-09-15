На контрольно-пропускных пунктах «ДНР», расположенных на линии разграничения, у несовершеннолетних детей снимают отпечатки пальцев. Также детей фотографируют. Это касается преимущественно ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский предложил принять законопроект о «гонорарах» за разоблачения нечестных чиновников и взяточников. Если информация правдива, то сообщивший может ... подробнее →

Скандальный сенатор Сергей Цеков дал свой комментарий по поводу желания Украины оспорить притязания РФ на Крым. По мнению члена Софведа Российской Федерации по международным делам, "никаких шансов ... подробнее →

Не вся рыба одинаково полезна. Экология необратимо меняется, и многие продукты становятся токсичными и опасными. В первую очередь это касается рыбы и морепродуктов, передает Хроника.инфо. 12 ... подробнее →

Черноморский флот России взял на сопровождение. быстроходное судно Yuma ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной ... подробнее →

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в соцсети показал, как в России прощаются с членами НВФ, погибшими на войне против украинцев в зоне ООС на Донбассе. Штефан уточнил, что ... подробнее →

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не намерен предоставлять Донбассу особый статус, в самопровозглашенной «ДНР» расценили как «саботаж». Как передает ... подробнее →

Бывший хозяин ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский строит планы возмездия за национализацию финансового учреждения и хочет его вернуть. Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный ... подробнее →

Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО 15.09.2019 18:44 Украинским властям следует выполнять обязательства по выплате пенсий населению временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Как передает replyua.net , об этом вчера сообщил ... подробнее →