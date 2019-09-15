Названа рыба, которую опасно есть15.09.2019 22:37
Не вся рыба одинаково полезна. Экология необратимо меняется, и многие продукты становятся токсичными и опасными. В первую очередь это касается рыбы и морепродуктов, передает Хроника.инфо. 12 ... подробнее →
"Надо Украине войти в состав России", - сенатор РФ Цеков дал циничное условие для возвращения Крыма15.09.2019 22:10
Скандальный сенатор Сергей Цеков дал свой комментарий по поводу желания Украины оспорить притязания РФ на Крым. По мнению члена Софведа Российской Федерации по международным делам, "никаких шансов ... подробнее →
Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать15.09.2019 21:51
Президент Украины Владимир Зеленский предложил принять законопроект о «гонорарах» за разоблачения нечестных чиновников и взяточников. Если информация правдива, то сообщивший может ... подробнее →
«Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев15.09.2019 21:25
На контрольно-пропускных пунктах «ДНР», расположенных на линии разграничения, у несовершеннолетних детей снимают отпечатки пальцев. Также детей фотографируют. Это касается преимущественно ... подробнее →
"Коломойский пришел отомстить", - волонтер Доник сообщил ужасную новость про будущее ПриватБанка15.09.2019 21:04
Бывший хозяин ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский строит планы возмездия за национализацию финансового учреждения и хочет его вернуть. Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный ... подробнее →
«Намеренный саботаж!»: в «ДНР» закатили истерику из-за заявления Пристайко об особом статусе Донбасса15.09.2019 20:36
Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не намерен предоставлять Донбассу особый статус, в самопровозглашенной «ДНР» расценили как «саботаж». Как передает ... подробнее →
Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе15.09.2019 20:20
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в соцсети показал, как в России прощаются с членами НВФ, погибшими на войне против украинцев в зоне ООС на Донбассе. Штефан уточнил, что ... подробнее →
Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море15.09.2019 19:51
Черноморский флот России взял на сопровождение. быстроходное судно Yuma ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной ... подробнее →
Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов15.09.2019 19:18
Городской глава Днепра Борис Филатов поздравил горожан с Днем города и вспомнил несколько самых ярких воспоминаний за период руководства городом. Он рассказал, как в начале оккупации Донбасса в ... подробнее →
Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО15.09.2019 18:44
Украинским властям следует выполнять обязательства по выплате пенсий населению временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Как передает replyua.net , об этом вчера сообщил ... подробнее →
Кабмин хочет повысить минимальную зарплату с 1 января 2020 года на 550 гривен15.09.2019 18:19
Кабинет министров Украины предлагает повысить с 1 января 2020 года минимальную заработную плату на 550 гривен. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает donpress . ... подробнее →
4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле15.09.2019 17:53
Стивен Банкарз, автор сайта Spirit Science and Metaphysics, не только полагает, что реинкарнация возможна с точки зрения науки, но и называет четыре признака того, что вы живете уже не первую свою ... подробнее →
Надвигаются дожди и холода: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни15.09.2019 17:30
В начале рабочей недели погода еще порадует теплом. Но оно продлится максимум сутки. И уже с середины недели температурный режим изменится, резко похолодает. А к выходным Украину накроют холодные ... подробнее →
"Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"15.09.2019 17:29
В оккупированных районах Донбасса социальная напряженность уже дошла до точки кипения. Народ готов восстать и гнать кремлевских ставленников. Диалог.UA обратил внимание на показательное ... подробнее →
Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка15.09.2019 16:48
Главари "ДНР" в обязательном порядке заставляют боевиков получать российские паспорта. Террористы встревожены. О секретном приказе командования боевиками "ДНР" изданию Диалог.UA рассказал ... подробнее →
Экс-советник Путина объяснил, как российский глава может реализовать свои планы по Украине15.09.2019 16:32
Улучшение отношений между Украиной и Россией выгодно президенту РФ Владимиру Путину, который с помощью нового украинского главы Владимира Зеленского «сможет взять под контроль» всю ... подробнее →
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- Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов19:18
- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
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