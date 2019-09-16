Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители16.09.2019 09:35
Вчера стало известно об очередном чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории временно оккупированного террористами самопровозглашенной «ДНР» Донецка. Как информирует ... подробнее →
Гончарук: Украина больше не будет планировать бюджет на год16.09.2019 09:20
В государственном бюджете Украины на 2021 год уже будет планирование на три года (среднесрочное бюджетное планирование). Как передает replyua.net , об этом заявил ... подробнее →
Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»16.09.2019 09:04
В Египте ученые нашли следы неизвестной развитой цивилизации Международная группа ученых обнаружила захоронения, оставшиеся от древней культуры, которая существовала в Ливийской ... подробнее →
Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать16.09.2019 08:47
Такое явление, как щекотка, оказывается, еще не до конца изучено. Предлагаем несколько любопытных фактов, которые вы могли и не знать. Для начала скажем, что тот, который щекочет, и ... подробнее →
Гончарук анонсировал еще ряд увольнений: кто из чиновников не угодил на этот раз16.09.2019 08:32
В качестве реакции на заявление президента Зеленского о проведении приватизации и налоговой амнистии, глава Кабмина рассказал о планах в данной сфере. Речь идет о руководстве Фонда ... подробнее →
«Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»16.09.2019 08:15
До того, как началась оккупация Россией Донбасса, ликвидированный в 2018 году главный террорист Донецкой области Александр Захарченко «сколотил» себе многомиллионное состояние ... подробнее →
Гончарук презентовал проект госбюджета на следующий год: что изменится для украинцев16.09.2019 08:00
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с министром экономики Тимофеем Миловановым и министром финансов Оксаной Маркаровой 15 сентября презентовали проект госбюджета на 2020 год Об ... подробнее →
Эти недорогие продукты способствуют похудению16.09.2019 07:45
Как есть и худеть. Съеденные вовремя и в правильном количестве, эти продукты могут заменить тренировку в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО ! Чтобы ... подробнее →
Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами16.09.2019 07:22
Боевики «Донецкой народной республики» начали активно отлавливать подростков с новыми украинскими паспортами на территории временно оккупированных районов Донецкой области. Свои жалобы по этому поводу, как пишет replyua.net со ... подробнее →
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