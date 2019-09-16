Пока два вывода: Сенцов рассказал, как изменилась Украина за время его отсутствия16.09.2019 12:48
16 сентября бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил в Facebook, что за последние пять лет в Украине произошло не много изменений, передает Гордон. "Прошла неделя с момента моего ... подробнее →
В Лиссабоне установили памятник Тарасу Шевченко16.09.2019 12:30
В столице Португалии открылся первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook, передает Интернет-обозрение ... подробнее →
Обследования, осмотры и внезапные проверки: в Украине появится ЖКХ-инспекция16.09.2019 12:20
В Украине может появиться государственная жилищно-коммунальная инспекция, которая будет контролировать и поставщиков коммунальных услуг, и потребителей. Об этом стало известно из ... подробнее →
Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые16.09.2019 12:06
Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток раскалить обстановку на линии фронта до предела, стреляя по позициям ВСУ из минометов. За минувшие сутки, 15 сентября, вооруженные ... подробнее →
Google выпустила "умный" рюкзак16.09.2019 11:55
Google совместно с Yves Saint Laurent выпустили "умный" рюкзак с Google Assistant, сообщает Телеграф . Рюкзак не отличается броским дизайном: он строгого черного цвета, без лишних деталей, но из ... подробнее →
Тарифы на коммуналку пересчитали: готовьте кошельки, шок-платежки придут уже скоро16.09.2019 11:47
Стало известно о новом тарифе на газ для простых украинцев Об этом пишет Обозреватель . По сравнению с прошлым месяцем, стоимость голубого топлива для простых потребителей ... подробнее →
Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»16.09.2019 11:32
Бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, по какой причине, соглашаясь на принятие «формулы Штайнмайера» украинское государство получит бомбу ... подробнее →
«Резиновые сапоги и куртки не помешают»: Синоптики огорчили прогнозом на эту неделю16.09.2019 11:17
В понедельник в Украине сохранится довольно комфортная погода, однако уже с 17 сентября в большинстве регионов резко похолодает и начнутся дожди. Как информирует replyua.net , в ... подробнее →
Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Северную Корею16.09.2019 11:01
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить его страну, сообщает JoongAng Ilbo. По данным южнокорейских СМИ, приглашение пришло главе Белого дома в письме, переданном ... подробнее →
Венедиктов: "У Украины появился мощный союзник, Макрону и Меркель придется "попотеть"16.09.2019 10:47
Алексей Венедиктов считает, что в противовес склонным к компромиссам Меркель и Макрону президент Украины хочет заполучить в партнеры президента США. По мнению журналиста, октябрьской встрече с ... подробнее →
Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»16.09.2019 10:30
Владимир Путин уготовил Украине катастрофу из-за возвращения оккупированного Донбасса Об этом в интервью журналистам рассказал бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, ... подробнее →
Их всего три: самые сильные энергетические вампиры по Зодиаку16.09.2019 10:15
После общения с некоторыми людьми вы можете почувствовать усталость. Астрологи считают, что они способны забрать чужую энергию. Овен вспыльчивый и энергичный человек, он часто испытывает сильные ... подробнее →
"Динамо" продолжило безвыигрышную серии16.09.2019 10:00
Киевское "Динамо" в матче седьмого тура чемпионата Украины на своем поле принимало черниговскую "Десну". Встреча завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1, сообщает Апостроф . Киевляне ... подробнее →
Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые16.09.2019 09:53
15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Гордон. ... подробнее →
Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители16.09.2019 09:35
Вчера стало известно об очередном чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории временно оккупированного террористами самопровозглашенной «ДНР» Донецка. Как информирует ... подробнее →
Гончарук: Украина больше не будет планировать бюджет на год16.09.2019 09:20
В государственном бюджете Украины на 2021 год уже будет планирование на три года (среднесрочное бюджетное планирование). Как передает replyua.net , об этом заявил ... подробнее →
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- Обследования, осмотры и внезапные проверки: в Украине появится ЖКХ-инспекция12:20
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