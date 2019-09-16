Пока два вывода: Сенцов рассказал, как изменилась Украина за время его отсутствия

16.09.2019 12:48

16 сентября бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил в Facebook, что за последние пять лет в Украине произошло не много изменений, передает  Гордон. "Прошла неделя с момента моего ... подробнее →

В Лиссабоне установили памятник Тарасу Шевченко

16.09.2019 12:30

В столице Португалии открылся первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook, передает Интернет-обозрение ... подробнее →

Обследования, осмотры и внезапные проверки: в Украине появится ЖКХ-инспекция

16.09.2019 12:20

В Украине может появиться государственная жилищно-коммунальная инспекция, которая будет контролировать и поставщиков коммунальных услуг, и потребителей. Об этом стало известно из  ... подробнее →

Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые

16.09.2019 12:06

Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток раскалить обстановку на линии фронта до предела, стреляя по позициям ВСУ из минометов. За минувшие сутки, 15 сентября, вооруженные ... подробнее →

Google выпустила "умный" рюкзак

16.09.2019 11:55

Google совместно с Yves Saint Laurent выпустили "умный" рюкзак с Google Assistant, сообщает Телеграф . Рюкзак не отличается броским дизайном: он строгого черного цвета, без лишних деталей, но из ... подробнее →

Тарифы на коммуналку пересчитали: готовьте кошельки, шок-платежки придут уже скоро

16.09.2019 11:47

Стало известно о новом тарифе на  газ  для простых украинцев Об этом пишет  Обозреватель . По сравнению с прошлым месяцем, стоимость голубого топлива для простых потребителей ... подробнее →

Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»

16.09.2019 11:32

Бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, по какой причине, соглашаясь на принятие «формулы Штайнмайера» украинское государство получит бомбу ... подробнее →

«Резиновые сапоги и куртки не помешают»: Синоптики огорчили прогнозом на эту неделю

16.09.2019 11:17

В понедельник в Украине сохранится довольно комфортная погода, однако уже с 17 сентября в большинстве регионов резко похолодает и начнутся дожди. Как информирует  replyua.net , в ... подробнее →

Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Северную Корею

16.09.2019 11:01

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить его страну, сообщает JoongAng Ilbo. По данным южнокорейских СМИ, приглашение пришло главе Белого дома в письме, переданном ... подробнее →

Венедиктов: "У Украины появился мощный союзник, Макрону и Меркель придется "попотеть"

16.09.2019 10:47

Алексей Венедиктов считает, что в противовес склонным к компромиссам Меркель и Макрону президент Украины хочет заполучить в партнеры президента США. По мнению журналиста, октябрьской встрече с ... подробнее →

Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»

16.09.2019 10:30

Владимир Путин  уготовил Украине катастрофу из-за возвращения оккупированного Донбасса Об этом в интервью журналистам рассказал бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, ... подробнее →

Их всего три: самые сильные энергетические вампиры по Зодиаку

16.09.2019 10:15

После общения с некоторыми людьми вы можете почувствовать усталость. Астрологи считают, что они способны забрать чужую энергию. Овен вспыльчивый и энергичный человек, он часто испытывает сильные ... подробнее →

"Динамо" продолжило безвыигрышную серии

16.09.2019 10:00

Киевское "Динамо" в матче седьмого тура чемпионата Украины на своем поле принимало черниговскую "Десну". Встреча завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1, сообщает Апостроф . Киевляне ... подробнее →

Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые

16.09.2019 09:53

15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает  Гордон. ... подробнее →

Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители

16.09.2019 09:35

Вчера стало известно об очередном чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории временно оккупированного террористами самопровозглашенной «ДНР» Донецка. Как информирует  ... подробнее →

Гончарук: Украина больше не будет планировать бюджет на год

16.09.2019 09:20

В государственном бюджете Украины на 2021 год уже будет планирование на три года (среднесрочное бюджетное планирование). Как передает  replyua.net , об этом заявил  ... подробнее →

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