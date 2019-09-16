В Лиссабоне установили памятник Тарасу Шевченко 16.09.2019 12:30 В столице Португалии открылся первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook, передает Интернет-обозрение ... подробнее →