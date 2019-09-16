Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители

16.09.2019 09:35

Вчера стало известно об очередном чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории временно оккупированного террористами самопровозглашенной «ДНР» Донецка. Как информирует  ... подробнее →

Гончарук: Украина больше не будет планировать бюджет на год

16.09.2019 09:20

В государственном бюджете Украины на 2021 год уже будет планирование на три года (среднесрочное бюджетное планирование). Как передает  replyua.net , об этом заявил  ... подробнее →

Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»

16.09.2019 09:04

В Египте  ученые  нашли следы неизвестной развитой цивилизации Международная группа ученых обнаружила захоронения, оставшиеся от древней культуры, которая существовала в Ливийской ... подробнее →

Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать

16.09.2019 08:47

Такое явление, как щекотка, оказывается, еще не до конца изучено. Предлагаем несколько любопытных фактов, которые вы могли и не знать. Для начала скажем, что тот, который щекочет, и ... подробнее →

Гончарук анонсировал еще ряд увольнений: кто из чиновников не угодил на этот раз

16.09.2019 08:32

В качестве реакции на заявление президента Зеленского о проведении приватизации и налоговой амнистии, глава Кабмина рассказал о планах в данной сфере. Речь идет о руководстве Фонда ... подробнее →

«Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»

16.09.2019 08:15

До того, как началась оккупация Россией Донбасса, ликвидированный в 2018 году главный террорист Донецкой области  Александр Захарченко  «сколотил» себе многомиллионное состояние ... подробнее →

Гончарук презентовал проект госбюджета на следующий год: что изменится для украинцев

16.09.2019 08:00

Премьер-министр  Алексей Гончарук  вместе с министром экономики Тимофеем Миловановым и министром финансов Оксаной Маркаровой 15 сентября презентовали проект госбюджета на 2020 год Об ... подробнее →

Эти недорогие продукты способствуют похудению

16.09.2019 07:45

Как есть и худеть. Съеденные вовремя и в правильном количестве, эти продукты могут заменить тренировку в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на  ТОнеТО ! Чтобы ... подробнее →

Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами

16.09.2019 07:22

Боевики «Донецкой народной республики» начали активно отлавливать подростков с новыми украинскими паспортами на территории временно оккупированных районов Донецкой области. Свои жалобы по этому поводу, как пишет  replyua.net  со ... подробнее →

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