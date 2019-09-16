Президент Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту президента является завершение войны на Донбассе дипломатическим путем. Также он добавил, что введение миротворческой ... подробнее →

Возле моста в Станице Луганской установили веб-камеру, изображение с которой транслируется на канале Луганской облгосадминистрации в Youtube. Об этом сообщается на сайте Луганской ОГА в ... подробнее →

В России задумали переименовать аннексированный украинский Крым , используя любимые «скрепы» Об этом заявил человек президента России Владимира Путина Георгий Мурадов. ... подробнее →

Что поможет сосредоточиться. С наступлением осени просыпаться ранним утром на работу или учебу становится все тяжелее, а с уменьшением светового дня эта проблема лишь усугубляется, передает ... подробнее →

Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?! 16.09.2019 20:28 Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан акцентировал внимание на том, что вполне не исключается возможность своего баллотирования на пост мэра Киева. Так пишет replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →

В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО 16.09.2019 20:01 Кремль остается приверженным Минским соглашениям, несмотря на желание главарей ОРДЛО войти в состав РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Россия связывает политику по Донбассу с реализацией ... подробнее →

Власть хочет устроить у Кличко тотальную проверку 16.09.2019 19:40 Как информирует replyua.net , судя по активности нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко, он все-таки намерен поменять депутатский мандат на кресло мэра Киева. Уж слишком ... подробнее →