Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники

17.09.2019 22:33

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области роют и обустраивают новые траншеи с использованием землеройных машин. Вот что узнали ... подробнее →

Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе

17.09.2019 22:05

В вопросе организации местных выборов на оккупированной территории Донбасса, которые предлагается провести по так называемой "формуле Штайнмайера", международные партнеры Киева способны слышать ... подробнее →

Единственная фракция, в которой положительный баланс – «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%, в «ЕС» - минус 44%

17.09.2019 21:40

Как передает replyua.net , деятельность Владимира Зеленского поддерживают – 79%, монобильшинство – 51,8%, партию «Слугу народа» – 50,3%. Единственная фракция, в которой ... подробнее →

Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик

17.09.2019 21:15

На сегодняшний день Евросоюз стоит на развилке и больше озабочен сохранением собственной целостности, чем проблемой восстановления территориальной целостности Украины. Тем не менее, в ЕС намерены ... подробнее →

Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»

17.09.2019 20:49

Донецкий блогер Дмитрий Черкасов в своем блоге на «Обозревателе» озвучил нововведения, которые члены НВФ придумали для таможни на подконтрольном им КПП «Еленовка». По словам ... подробнее →

Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой

17.09.2019 20:24

В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается принятия решений, которые дадут возможность для встречи президентов, сообщают собеседники ... подробнее →

«Выпадет мокрый снег»: синоптики удивили неожиданным прогнозом

17.09.2019 19:58

В Украинском гидрометцентре заявили, что на текущей неделе в Украину придет серьезное похолодание, в Карпатах даже прогнозируется мокрый снег, сообщает ДонПресс. По прогнозу синоптиков, ночью ... подробнее →

Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины

17.09.2019 19:32

Ставленник Кремля в "ДНР" сделал скандальное заявление по поводу "Минска" и продолжает требовать включить "республику" в состав России. "Глава" террористической "ДНР" Денис Пушилин считает Минские ... подробнее →

Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе

17.09.2019 19:05

В Мариуполе в собственной квартире предположительно тремя выстрелами в упор убит боевик «ДНР» Роман Джумаев, среди многочисленных "заслуг" которого – участие в штурме донецкого ... подробнее →

"Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе

17.09.2019 18:39

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он заявил в ... подробнее →

ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам

17.09.2019 18:14

Подразделения украинской армии разгромили российских оккупантов в окрестностях разрушенного Донецкого аэропорта. Кадры сняли украинские бойцы в июне нынешнего года, открыв огонь по террористам до ... подробнее →

Утвержден новый стандарт Wi-Fi

17.09.2019 18:00

Объединение производителей компьютерной техники Wi-Fi Alliance официально запустило Wi-Fi 6 и со вчерашнего дня начало сертифицировать устройства различных производителей, сообщает Новое время . ... подробнее →

В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк

17.09.2019 17:46

Гендиректор Московського цирку імені Юрія Нікуліна Максим Нікулін візьме участь в урочистостях з нагоди 50-річчя Донецького цирку "Космос" Про це повідомляє підконтрольний "ДНР" сайт з посиланням ... подробнее →

«1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО

17.09.2019 17:25

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети со ссылкой на подконтрольные ОРЛО СМИ рассказал детали обстрела за 16 сентября неподконтрольного ... подробнее →

Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения

17.09.2019 17:04

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдают условия отведения тяжелого вооружения. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать

17.09.2019 16:46

Вы регулярно пьете чай? Исследование, проведенное Национальным университетом Сингапура, показало, что у вас может быть более высокая эффективность мозга по сравнению с тем, кто пьет его редко. ... подробнее →

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