«Выпадет мокрый снег»: синоптики удивили неожиданным прогнозом

17.09.2019 19:58

В Украинском гидрометцентре заявили, что на текущей неделе в Украину придет серьезное похолодание, в Карпатах даже прогнозируется мокрый снег, сообщает ДонПресс. По прогнозу синоптиков, ночью ... подробнее →

Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины

17.09.2019 19:32

Ставленник Кремля в "ДНР" сделал скандальное заявление по поводу "Минска" и продолжает требовать включить "республику" в состав России. "Глава" террористической "ДНР" Денис Пушилин считает Минские ... подробнее →

Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе

17.09.2019 19:05

В Мариуполе в собственной квартире предположительно тремя выстрелами в упор убит боевик «ДНР» Роман Джумаев, среди многочисленных "заслуг" которого – участие в штурме донецкого ... подробнее →

"Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе

17.09.2019 18:39

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он заявил в ... подробнее →

ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам

17.09.2019 18:14

Подразделения украинской армии разгромили российских оккупантов в окрестностях разрушенного Донецкого аэропорта. Кадры сняли украинские бойцы в июне нынешнего года, открыв огонь по террористам до ... подробнее →

Утвержден новый стандарт Wi-Fi

17.09.2019 18:00

Объединение производителей компьютерной техники Wi-Fi Alliance официально запустило Wi-Fi 6 и со вчерашнего дня начало сертифицировать устройства различных производителей, сообщает Новое время . ... подробнее →

В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк

17.09.2019 17:46

Гендиректор Московського цирку імені Юрія Нікуліна Максим Нікулін візьме участь в урочистостях з нагоди 50-річчя Донецького цирку "Космос" Про це повідомляє підконтрольний "ДНР" сайт з посиланням ... подробнее →

«1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО

17.09.2019 17:25

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети со ссылкой на подконтрольные ОРЛО СМИ рассказал детали обстрела за 16 сентября неподконтрольного ... подробнее →

Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения

17.09.2019 17:04

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдают условия отведения тяжелого вооружения. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать

17.09.2019 16:46

Вы регулярно пьете чай? Исследование, проведенное Национальным университетом Сингапура, показало, что у вас может быть более высокая эффективность мозга по сравнению с тем, кто пьет его редко. ... подробнее →

Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам

17.09.2019 16:21

Зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока". Они исследовали перемещение воздушных потоков, которые ... подробнее →

Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения

17.09.2019 16:02

С 18 по 19 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители неподконтрольных Украине Макеевки, Харцызска и пос. Горное Донецкой области. Об этом сообщил так называемый «директор ... подробнее →

Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов

17.09.2019 15:41

Желтый цвет кожи, усталый внешний вид и неприятный запах изо рта может свидетельствовать о заболевании органа. Злаковое растение помогает привести организм в порядок. Печень является ... подробнее →

Глава ОБСЕ сделал неожиданное заявление о выборах на оккупированном Донбассе

17.09.2019 15:25

В настоящее время нет никаких возможностей для проведения официальных выборов на оккупированной территории Донбасса. Об этом в интервью ВВС сообщил Мирослав Лайчак, который председательствует в ... подробнее →

«Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера

17.09.2019 15:04

Известный политолог Дмитрий Корнейчук считает, что режиссеру Олегу Сенцову в российской тюрьме промыли мозги, и теперь он будет исполнять роль Савченко-2. Как сообщает replyua.net , на своей ... подробнее →

«Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе

17.09.2019 14:21

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о звуке взрыва, прогремевшем около 11:26. По словам дончан он был такой мощности, что его услышали жители Текстильщика, ... подробнее →

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