«Выпадет мокрый снег»: синоптики удивили неожиданным прогнозом17.09.2019 19:58
В Украинском гидрометцентре заявили, что на текущей неделе в Украину придет серьезное похолодание, в Карпатах даже прогнозируется мокрый снег, сообщает ДонПресс. По прогнозу синоптиков, ночью ... подробнее →
Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины17.09.2019 19:32
Ставленник Кремля в "ДНР" сделал скандальное заявление по поводу "Минска" и продолжает требовать включить "республику" в состав России. "Глава" террористической "ДНР" Денис Пушилин считает Минские ... подробнее →
Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе17.09.2019 19:05
В Мариуполе в собственной квартире предположительно тремя выстрелами в упор убит боевик «ДНР» Роман Джумаев, среди многочисленных "заслуг" которого – участие в штурме донецкого ... подробнее →
"Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе17.09.2019 18:39
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он заявил в ... подробнее →
ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам17.09.2019 18:14
Подразделения украинской армии разгромили российских оккупантов в окрестностях разрушенного Донецкого аэропорта. Кадры сняли украинские бойцы в июне нынешнего года, открыв огонь по террористам до ... подробнее →
Утвержден новый стандарт Wi-Fi17.09.2019 18:00
Объединение производителей компьютерной техники Wi-Fi Alliance официально запустило Wi-Fi 6 и со вчерашнего дня начало сертифицировать устройства различных производителей, сообщает Новое время . ... подробнее →
В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17.09.2019 17:46
Гендиректор Московського цирку імені Юрія Нікуліна Максим Нікулін візьме участь в урочистостях з нагоди 50-річчя Донецького цирку "Космос" Про це повідомляє підконтрольний "ДНР" сайт з посиланням ... подробнее →
«1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17.09.2019 17:25
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети со ссылкой на подконтрольные ОРЛО СМИ рассказал детали обстрела за 16 сентября неподконтрольного ... подробнее →
Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17.09.2019 17:04
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдают условия отведения тяжелого вооружения. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать17.09.2019 16:46
Вы регулярно пьете чай? Исследование, проведенное Национальным университетом Сингапура, показало, что у вас может быть более высокая эффективность мозга по сравнению с тем, кто пьет его редко. ... подробнее →
Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам17.09.2019 16:21
Зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока". Они исследовали перемещение воздушных потоков, которые ... подробнее →
Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения17.09.2019 16:02
С 18 по 19 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители неподконтрольных Украине Макеевки, Харцызска и пос. Горное Донецкой области. Об этом сообщил так называемый «директор ... подробнее →
Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов17.09.2019 15:41
Желтый цвет кожи, усталый внешний вид и неприятный запах изо рта может свидетельствовать о заболевании органа. Злаковое растение помогает привести организм в порядок. Печень является ... подробнее →
Глава ОБСЕ сделал неожиданное заявление о выборах на оккупированном Донбассе17.09.2019 15:25
В настоящее время нет никаких возможностей для проведения официальных выборов на оккупированной территории Донбасса. Об этом в интервью ВВС сообщил Мирослав Лайчак, который председательствует в ... подробнее →
«Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера17.09.2019 15:04
Известный политолог Дмитрий Корнейчук считает, что режиссеру Олегу Сенцову в российской тюрьме промыли мозги, и теперь он будет исполнять роль Савченко-2. Как сообщает replyua.net , на своей ... подробнее →
«Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе17.09.2019 14:21
В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о звуке взрыва, прогремевшем около 11:26. По словам дончан он был такой мощности, что его услышали жители Текстильщика, ... подробнее →
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- В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17:46
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- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
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- "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе18:39
- ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам18:14
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