Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении тройного убийства в помещении газовой заправки в Николаеве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции, передает ... подробнее →

На данный момент в районе заблокированного из-за угрозы взрыва моста Метро в Киеве, проводится полицейская спецоперация. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. ... подробнее →

Депутаты Верховной Рады Украины должны принять решение об окончательном переименовании Переяслав-Хмельницкого Соответствующее решение было принято на членами комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, ... подробнее →

Что несет непоправимый вред телу. Медики рассказали, что не все позы для сна безопасны для здоровья человека. Оказывается, что спать на боку очень вредно, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела 18.09.2019 21:15 Неподконтрольный Украине поселок Еленовка, расположенный к югу от неподконтрольного Украине Донецка обесточен в результате обстрела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого ... подробнее →

В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе 18.09.2019 21:00 На Донбассе силы и средства будут разводить не сразу по всей линии разграничения, а участками, и в случае, если то же самое будут делать боевики. Как передает replyua.net , об этом ... подробнее →

О дате встречи в Нормандском формате еще идут переговоры 18.09.2019 20:40 Дата встречи в Нормандском формате на высшем уровне пока не согласована. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает УНН . По его словам, он сегодня ... подробнее →