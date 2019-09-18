Самая безопасная поза для сна18.09.2019 22:40
Что несет непоправимый вред телу. Медики рассказали, что не все позы для сна безопасны для здоровья человека. Оказывается, что спать на боку очень вредно, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Верховная Рада вернет историческое название украинского города: детали18.09.2019 22:17
Депутаты Верховной Рады Украины должны принять решение об окончательном переименовании Переяслав-Хмельницкого Соответствующее решение было принято на членами комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, ... подробнее →
В Киеве установили личность мужчины, угрожающего взорвать мост: на место ЧП прибыл Аваков18.09.2019 21:47
На данный момент в районе заблокированного из-за угрозы взрыва моста Метро в Киеве, проводится полицейская спецоперация. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. ... подробнее →
В Николаеве арестовали мужчину, убившего сотрудников АЗС18.09.2019 21:32
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении тройного убийства в помещении газовой заправки в Николаеве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции, передает ... подробнее →
Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела18.09.2019 21:15
Неподконтрольный Украине поселок Еленовка, расположенный к югу от неподконтрольного Украине Донецка обесточен в результате обстрела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого ... подробнее →
В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе18.09.2019 21:00
На Донбассе силы и средства будут разводить не сразу по всей линии разграничения, а участками, и в случае, если то же самое будут делать боевики. Как передает replyua.net , об этом ... подробнее →
О дате встречи в Нормандском формате еще идут переговоры18.09.2019 20:40
Дата встречи в Нормандском формате на высшем уровне пока не согласована. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает УНН . По его словам, он сегодня ... подробнее →
Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне18.09.2019 20:35
Это действительно возможно. Эксперты раскрыли нюансы одного из самых простых способов похудения, который подразумевает избавление от лишнего веса во сне, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Зеленский приедет в Японию: в Офисе президента рассказали о целях визита18.09.2019 20:02
О намерениях Владимира Зеленского рассказал заместитель главы ОП Игорь Жовква. Президент приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии, сообщает Диалог.UA. Визит намечен на ... подробнее →
«Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство18.09.2019 19:16
Российское издание «Интерфакс», ссылаясь на собственный якобы информированный источник сообщает, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении «формулы ... подробнее →
Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС18.09.2019 18:52
В Украине ведется подготовка отвода войск по всей линии фронта в Донбассе. Об этом командующий ООС Владимир Кравченко заявил на встрече с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным ... подробнее →
В Полтавской области ввели карантин из-за бешеной лисицы18.09.2019 18:30
В Полтавской области в Миргороде с 17 сентября объявили карантин из-за выявления заболевания бешенством у лисицы. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта города, передает Корреспондент . Сообщается, что после исследований, проведенных ... подробнее →
Кабмин планирует отмену трудовых книжек и целого ряда бумажных документов18.09.2019 18:27
Министр КМУ Дмитрий Дубилет сообщил о запланированных членами правительства новациях. Так, министры рассчитывают запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, а ... подробнее →
В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро18.09.2019 18:16
В Киеве заблокирован мост Метро, так как неизвестный угрожает взорвать мост или открыть стрельбу. Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на информацию полиции Киева. Так, заместителя ... подробнее →
Новый бюджет оказался с сюрпризом: «привет от команды Порошенко»18.09.2019 18:01
Бюджет-2020 сделан без учета обещаний нового Кабмина Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политолог Александр Харебин. По его словам, речь идет об обещании роста ВВП в Украине на ... подробнее →
Гонтарева поведала, как проходил обыск в её квартире18.09.2019 17:45
Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева обратила внимание на то, что обыски, которые проводились в её квартире, были организованы и реализованы варварским методом. Так пишет replyua.net , ссылаясь на LB. Первым делом ... подробнее →
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