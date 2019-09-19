Названа новая опасность курения электронных сигарет19.09.2019 22:23
Вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение. Доказательством этому могут быть шесть смертей, которые случились из-за него в США. К такому выводу пришли эксперты и медики. Они полагают, ... подробнее →
Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности19.09.2019 21:40
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон об импичменте президента Украины. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поставил свою подпись ... подробнее →
Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности19.09.2019 21:20
Пятница пройдет для певца, народного депутата Украины Святослава Вакарчука напряженно. Лидер группы «Океан Эльзы» в этот день собирается сразу после заседания в Верховной Раде ... подробнее →
«ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин19.09.2019 20:45
Несколько дней тому назад, в понедельник, 16 сентября, подразделения армии Украины из противотанковой управляемой ракеты подорвали грузовик с российскими наемниками, о чем на своей странице в ... подробнее →
Шевчович анонсировал новые переговоры по газу19.09.2019 20:20
Главными темами на трехсторонних переговорах по газу в октябре с участием Украины и России будут объемы транзита и прямые поставки украинской стороне. Об этом на брифинге заявил вице-президент ... подробнее →
"Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе19.09.2019 20:02
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин "поставил крест" на возможности того, что война на Донбассе может скоро закончиться. Громкое заявление о войне Пушилин сделал в ходе визита в еще ... подробнее →
Украина получила нового главу ФГИ: что известно о человеке, который стремительно двигался по карьерной лестнице19.09.2019 19:48
Монобольшинство Верховной Рады избрало нового председателя Фонда госимущества страны Верховная Рада Украины 238 голосами народных депутатов в четверг, 19 сентября поддержала ... подробнее →
Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление19.09.2019 19:30
Как стало известно, в правительстве решили изменить выдачу украинцам субсидий. Теперь проверки будут значительно строже и не все их смогут пройти, пишет hyser . Так, украинское ... подробнее →
Стало известно о новом месте работы Надежды Савченко19.09.2019 19:10
Бывший нардеп Украины Надежда Савченко устроилась на работу на телеканале Zik. Стало известно, что Савченко станет ведущей телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом».Об этом ... подробнее →
Морозная и затяжная: синоптик рассказал, какой будет зима – 2020 в Украине19.09.2019 18:48
В Украине зима в 2020 году начнется рано и сперва не будет столь суровой, как предусматривалось ранее. Как передает replyua.net со ссылкой на «Новое время», об этом сообщил ... подробнее →
Масштабный протест собрали в центре Львова: «Назревает коллапс»19.09.2019 18:30
Сегодня, 19 сентября, проходит очередное заседание сессии Львовского горсовета Правда, не в помещении Ратуши, как обычно, а в Шевченковской райадминистрации. Виной всему — ... подробнее →
Названы цвета, притягивающие деньги как магнит19.09.2019 18:02
Найти путь к процветанию можно, выбрав правильный кошелек, одежду и даже оттенок обоев для дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какой цвет привлечет денежное изобилие, чтобы ... подробнее →
Возле Чернобыльской АЭС нашли без вести пропавшего солдата19.09.2019 17:40
На территории зоны отчуждения Чернобыльской электростанции работниками полиции был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, передает УП . "Во время патрулирования зоны ... подробнее →
Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака19.09.2019 17:16
Человеку приходится часто общаться с другими людьми. Даже если вы не самый разговорчивый человек, в день вы контактируете минимум с пятью людьми. И не всегда бывает так, что общение идет хорошо. ... подробнее →
«Плацдарм для наступления»: Порошенко выступил с громким заявлением о России19.09.2019 17:03
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что Россия не спешит добросовестно выполнять минские договоренности по ... подробнее →
Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды19.09.2019 16:42
Вместе с осенью приходит холодная погода и начинается время простудных заболеваний. Медики рекомендуют укреплять свое здоровье и повышать опорные силы организма. Об этом сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →
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