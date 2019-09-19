Несколько дней тому назад, в понедельник, 16 сентября, подразделения армии Украины из противотанковой управляемой ракеты подорвали грузовик с российскими наемниками, о чем на своей странице в ... подробнее →

Пятница пройдет для певца, народного депутата Украины Святослава Вакарчука напряженно. Лидер группы «Океан Эльзы» в этот день собирается сразу после заседания в Верховной Раде ... подробнее →

Вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение. Доказательством этому могут быть шесть смертей, которые случились из-за него в США. К такому выводу пришли эксперты и медики. Они полагают, ... подробнее →

Как стало известно, в правительстве решили изменить выдачу украинцам субсидий. Теперь проверки будут значительно строже и не все их смогут пройти, пишет hyser . Так, украинское ... подробнее →

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин "поставил крест" на возможности того, что война на Донбассе может скоро закончиться. Громкое заявление о войне Пушилин сделал в ходе визита в еще ... подробнее →

Главными темами на трехсторонних переговорах по газу в октябре с участием Украины и России будут объемы транзита и прямые поставки украинской стороне. Об этом на брифинге заявил вице-президент ... подробнее →

Найти путь к процветанию можно, выбрав правильный кошелек, одежду и даже оттенок обоев для дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какой цвет привлечет денежное изобилие, чтобы ... подробнее →

Сегодня, 19 сентября, проходит очередное заседание сессии Львовского горсовета Правда, не в помещении Ратуши, как обычно, а в Шевченковской райадминистрации. Виной всему — ... подробнее →

В Украине зима в 2020 году начнется рано и сперва не будет столь суровой, как предусматривалось ранее. Как передает replyua.net со ссылкой на «Новое время», об этом сообщил ... подробнее →

Бывший нардеп Украины Надежда Савченко устроилась на работу на телеканале Zik. Стало известно, что Савченко станет ведущей телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом».Об этом ... подробнее →

Возле Чернобыльской АЭС нашли без вести пропавшего солдата 19.09.2019 17:40 На территории зоны отчуждения Чернобыльской электростанции работниками полиции был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, передает УП . "Во время патрулирования зоны ... подробнее →

Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака 19.09.2019 17:16 Человеку приходится часто общаться с другими людьми. Даже если вы не самый разговорчивый человек, в день вы контактируете минимум с пятью людьми. И не всегда бывает так, что общение идет хорошо. ... подробнее →

Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды 19.09.2019 16:42 Вместе с осенью приходит холодная погода и начинается время простудных заболеваний. Медики рекомендуют укреплять свое здоровье и повышать опорные силы организма. Об этом сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →