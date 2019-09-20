Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине

20.09.2019 14:31

Как передает  replyua.net , политолог Евгений Магда в своем блоге представил подборку новостей 19 сентября. На Банковой прошел митинг «Нет – капитуляции», перед Офисом ... подробнее →

Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать?

20.09.2019 14:10

Кто-то из великих однажды сказал: "Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает". Отдых - это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без качественного отдыха невозможен ... подробнее →

Skoda запустила в производство свой первый гибрид

20.09.2019 14:00

Skoda начала серийное производство нового седана Skoda Superb iV, чей официальный дебют состоялся на автосалоне во Франкфурте. Это первый гибридный автомобиль в модельной линейке чешского ... подробнее →

Названы средства, помогающие снижать давление

20.09.2019 13:48

Справиться с недугом помогут справиться травы, ягоды и пряности. Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства. Об этом пишет Хроника.инфо со ... подробнее →

Экс-глава МИД Украины объяснил, как Украина должна вести переговоры с Россией

20.09.2019 13:28

Власти Украины вместо «формулы Штайнмайера» должны продвигать собственную стратегию по освобождению Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2007—2009 ... подробнее →

Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского

20.09.2019 13:10

Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США (нижняя палата парламента), вчера, в четверг, провел первые закрытые слушания по поводу возможного  давления со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского . В деле ... подробнее →

Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку

20.09.2019 13:00

Шамана Александра Габышева, которые шел в Москву изгонять президента РФ Владимира Путина, после задержания поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Соответствующую ... подробнее →

Российские наемники пошли на смертоносные провокации по всему Донбассу

20.09.2019 12:50

  Гибридная армия Российской Федерации развязала вооруженные противостояния практически по всей линии фронта в районе 10 населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе . За прошедшие ... подробнее →

Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет

20.09.2019 12:32

Представители незаконных вооруженных формирований 19 сентября обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ... подробнее →

Украинкам позволят выходить на пенсию раньше: в чем суть закона Зеленского

20.09.2019 12:07

Депутаты Рады в скором времени будут рассматривать поступившие от президента Владимира Зеленского предложения к законопроекту «О внесении изменений в закон Украины «Об общеобязательном ... подробнее →

Заказчик и подрядчик не могут разобраться: в Рубежном остановилось строительство жилья для переселенцев

20.09.2019 11:50

Работы по строительству жилья для переселенцев в Рубежном перестали проводиться из-за «недопонимания» между заказчиком (Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Луганского ОГА — ред.) и подрядными организациями из Днепра. ... подробнее →

«Слуги народа» провалили голосование за важный законопроект: такое произошло впервые

20.09.2019 11:31

Председатель Верховной Рады  Дмитрий Разумков  отменил голосование за законопроект о прослушке нардепов, когда увидел, что голосов не хватит, но оказалось слишком поздно. Впервые за все ... подробнее →

В Луганской области СБУ задержала сообщницу боевиков

20.09.2019 11:10

  В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали женщину, которая передавала разведывательную информацию боевикам "ЛНР". Об этом сообщили в ... подробнее →

НБУ сократит количество номиналов банкнот и монет

20.09.2019 11:00

Банкноты и монеты в Украине в перспективе сократят с 17 до 12 номиналов. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод, передает УНН . ... подробнее →

Гривна стремительно дорожает перед выходными: свежий курс

20.09.2019 10:50

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 20 сентября, передает  Гордон. Гривна к доллару США укрепилась на пять копеек – с 24,67 грн/$ до ... подробнее →

Зеленского предостерегли от компромиссов с Коломойским

20.09.2019 10:33

Президент Украины может растерять значительную часть полититического капитала и поддержку МВФ, если пойдет на компромисс по ПриватБанку. Президент Украины Владимир Зеленский должен быть очень ... подробнее →

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