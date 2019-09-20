Газовые переговоры: эксперты объяснили неожиданное предложение России 20.09.2019 17:10 Представители Украины, Еврокомиссии (ЕК) и России провели 40-минутные трехсторонние консультации по газу в Брюсселе . Главной темой обсуждения стал контракт на транзит российского газа через ... подробнее →

Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год 20.09.2019 16:49 После представления Кабмином проекта госбюджета на 2020 год он признан принятым Радой к рассмотрению, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению ... подробнее →

Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир 20.09.2019 16:27 Планы УЕФА по организации третьего еврокубкового турнира становятся все зримее и реальнее. Итак, еще один футбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) получит название Лига Конференций. И первый старт намечен на сезон-2021/2022, как передает ... подробнее →