Газовые переговоры: эксперты объяснили неожиданное предложение России20.09.2019 17:10
Представители Украины, Еврокомиссии (ЕК) и России провели 40-минутные трехсторонние консультации по газу в Брюсселе . Главной темой обсуждения стал контракт на транзит российского газа через ... подробнее →
Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год20.09.2019 16:49
После представления Кабмином проекта госбюджета на 2020 год он признан принятым Радой к рассмотрению, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению ... подробнее →
Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир20.09.2019 16:27
Планы УЕФА по организации третьего еврокубкового турнира становятся все зримее и реальнее. Итак, еще один футбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) получит название Лига Конференций. И первый старт намечен на сезон-2021/2022, как передает ... подробнее →
Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы20.09.2019 16:10
Подозрительные родинки и новообразования на теле могут свидетельствовать о развитии меланомы – самой агрессивной формы рака кожи. Как распознать болезнь на ранних стадиях и кто находится в группе риска, рассказал в эфире ObozTV ... подробнее →
Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс20.09.2019 15:51
Ученые установили, что стресс может быть смертельно опасен для женщин. Согласно новым данным, если женщина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, она в два раза сильнее рискует ... подробнее →
На Донбассе ранены двое бойцов ООС20.09.2019 15:30
По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. На луганском направлении – в районе Доломитного, на донецком – возле Новотроицкого, Новогнатовки и Красногоровки. Об этом ... подробнее →
Президент подписал закон об антикоррупционном суде20.09.2019 15:12
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде . Такая информация появилась на сайте парламента . Согласно подписанному закону, подсудность ВАКС ... подробнее →
Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"20.09.2019 14:53
В столице разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ. На днях Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадают под застройку. "Сегодня" разобрались, ... подробнее →
Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине20.09.2019 14:31
Как передает replyua.net , политолог Евгений Магда в своем блоге представил подборку новостей 19 сентября. На Банковой прошел митинг «Нет – капитуляции», перед Офисом ... подробнее →
Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать?20.09.2019 14:10
Кто-то из великих однажды сказал: "Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает". Отдых - это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без качественного отдыха невозможен ... подробнее →
Skoda запустила в производство свой первый гибрид20.09.2019 14:00
Skoda начала серийное производство нового седана Skoda Superb iV, чей официальный дебют состоялся на автосалоне во Франкфурте. Это первый гибридный автомобиль в модельной линейке чешского ... подробнее →
Названы средства, помогающие снижать давление20.09.2019 13:48
Справиться с недугом помогут справиться травы, ягоды и пряности. Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства. Об этом пишет Хроника.инфо со ... подробнее →
Экс-глава МИД Украины объяснил, как Украина должна вести переговоры с Россией20.09.2019 13:28
Власти Украины вместо «формулы Штайнмайера» должны продвигать собственную стратегию по освобождению Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2007—2009 ... подробнее →
Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского20.09.2019 13:10
Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США (нижняя палата парламента), вчера, в четверг, провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского . В деле ... подробнее →
Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку20.09.2019 13:00
Шамана Александра Габышева, которые шел в Москву изгонять президента РФ Владимира Путина, после задержания поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Соответствующую ... подробнее →
Российские наемники пошли на смертоносные провокации по всему Донбассу20.09.2019 12:50
Гибридная армия Российской Федерации развязала вооруженные противостояния практически по всей линии фронта в районе 10 населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе . За прошедшие ... подробнее →
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