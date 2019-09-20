Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир 20.09.2019 16:27 Планы УЕФА по организации третьего еврокубкового турнира становятся все зримее и реальнее. Итак, еще один футбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) получит название Лига Конференций. И первый старт намечен на сезон-2021/2022, как передает ... подробнее →

Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы 20.09.2019 16:10 Подозрительные родинки и новообразования на теле могут свидетельствовать о развитии меланомы – самой агрессивной формы рака кожи. Как распознать болезнь на ранних стадиях и кто находится в группе риска, рассказал в эфире ObozTV ... подробнее →

Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс 20.09.2019 15:51 Ученые установили, что стресс может быть смертельно опасен для женщин. Согласно новым данным, если женщина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, она в два раза сильнее рискует ... подробнее →