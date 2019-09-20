Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной" 20.09.2019 14:53 В столице разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ. На днях Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадают под застройку. "Сегодня" разобрались, ... подробнее →

Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать? 20.09.2019 14:10 Кто-то из великих однажды сказал: "Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает". Отдых - это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без качественного отдыха невозможен ... подробнее →