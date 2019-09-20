Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать? 20.09.2019 14:10 Кто-то из великих однажды сказал: "Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает". Отдых - это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без качественного отдыха невозможен ... подробнее →

Skoda запустила в производство свой первый гибрид 20.09.2019 14:00 Skoda начала серийное производство нового седана Skoda Superb iV, чей официальный дебют состоялся на автосалоне во Франкфурте. Это первый гибридный автомобиль в модельной линейке чешского ... подробнее →