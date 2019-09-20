Будет проведена выемка копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив. Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в ... подробнее →

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") запустило в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта Weight-in-Motion (WiM) – ... подробнее →

Нафтогаз повышает тарифы на «голубое топливо». Для начала стоимость газа решено увеличить для промышленных потребителей, однако следующим шагом монополиста, скорее всего, станет ... подробнее →

Финансирование закупки лекарств для некоторых болезней сократили почти вдвое. Прошлая команда планировала увеличить финансирование этого сегмента на 160 млн грн. Новая команда Министерства ... подробнее →

Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум 20.09.2019 21:10 На неподконтрольной Украине части Луганщины за нарушение тишины теперь грозит административная ответственность . Об этом сообщается в так называемом «законе ЛНР» «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной ... подробнее →

Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными 20.09.2019 20:50 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов, передает корреспондент ... подробнее →