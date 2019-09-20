Новый Минздрав на треть урезал расходы на людей с редкими заболеваниями

20.09.2019 22:51

Финансирование закупки лекарств для некоторых болезней сократили почти вдвое. Прошлая команда планировала увеличить финансирование этого сегмента на 160 млн грн. Новая команда Министерства ... подробнее →

Готовимся к подорожанию: Нафтогаз повысил цены на газ для промышленных потребителей, бытовые на очереди?

20.09.2019 22:30

Нафтогаз повышает тарифы на «голубое топливо». Для начала стоимость газа решено увеличить для промышленных потребителей, однако следующим шагом монополиста, скорее всего, станет ... подробнее →

В Украине заработала система взвешивания фур в движении

20.09.2019 22:10

Государственное агентство автомобильных дорог Украины  ("Укравтодор") запустило в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта Weight-in-Motion (WiM) – ... подробнее →

Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента

20.09.2019 21:51

Будет проведена выемка копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив. Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в ... подробнее →

Боевик "ДНР" Прилепин предрек переворот в России - Путина ждет громкое свержение

20.09.2019 21:29

От писателя и террориста, воевавшего за "ДНР", Захара Прилепина поступило заявление о том, что настроения в РФ говорят о приближении переворота. Так, по словам Захара Прилепина, признаки переворота ... подробнее →

Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум

20.09.2019 21:10

На неподконтрольной Украине части Луганщины за нарушение тишины теперь грозит административная ответственность . Об этом сообщается в так называемом «законе ЛНР» «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной ... подробнее →

Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными

20.09.2019 20:50

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов, передает корреспондент  ... подробнее →

Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию

20.09.2019 20:32

В группе «Нафтогаз» приступили к  импорту электрической энергии  из Беларуси, которую будут продавать на рынке Украины. Как передает  replyua.net , об этом идет ... подробнее →

Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко

20.09.2019 20:10

Украина готова возобновить выплаты пенсий  в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей  – это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ... подробнее →

В Киеве "социальные работники" выманили у пенсионерки пять тысяч гривен

20.09.2019 19:49

В Киеве правоохранители разоблачили группу "социальных" работников, которые обманули пенсионерку, выманив у нее 5000 гривен . Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции. ... подробнее →

Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа

20.09.2019 19:30

Берегите себя! В холодное время года насморк и заложенный нос могут застать врасплох любого человека. Поэтому врачи назвали три способа вылечить насморк подручными средствами: 1. Облегчить ... подробнее →

Украинские синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

20.09.2019 19:13

В Украине 21 сентября по прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность в большинстве областей, дожди только частично на западе. Температура воздуха будет +12 +15, ночью — +3+5. ... подробнее →

Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук

20.09.2019 18:51

Святослав Вакарчук  заявил, выступая с трибуны в сессионном зале парламента, что проведение местных выборов на оккупированных территориях без возвращения Киеву контроля над границей с РФ ... подробнее →

Рада лишила украинцев отечественного пармезана и коньяка

20.09.2019 18:29

Верховная Рада приняла в целом  законопроект № 1065 о совершенствовании правовой охраны географических указаний , который направлен на имплементацию требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № ... подробнее →

Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

20.09.2019 18:10

Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах еще на 90 дней. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев ... подробнее →

ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине

20.09.2019 17:52

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября. Об этом говорится в ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 53 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх