Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир

20.09.2019 16:27

Планы УЕФА по организации третьего еврокубкового турнира становятся все зримее и реальнее. Итак, еще один футбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) получит название Лига Конференций. И первый старт намечен на сезон-2021/2022, как передает ... подробнее →

Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы

20.09.2019 16:10

Подозрительные родинки и новообразования на теле могут свидетельствовать о развитии меланомы – самой агрессивной формы рака кожи. Как распознать болезнь на ранних стадиях и кто находится в группе риска, рассказал в эфире  ObozTV ... подробнее →

Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс

20.09.2019 15:51

Ученые установили, что стресс может быть смертельно опасен для женщин. Согласно новым данным, если женщина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, она в два раза сильнее рискует ... подробнее →

На Донбассе ранены двое бойцов ООС

20.09.2019 15:30

По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. На луганском направлении – в районе Доломитного, на донецком – возле Новотроицкого, Новогнатовки и Красногоровки. Об этом ... подробнее →

Президент подписал закон об антикоррупционном суде

20.09.2019 15:12

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде . Такая информация появилась на сайте  парламента . Согласно подписанному закону, подсудность ВАКС ... подробнее →

Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"

20.09.2019 14:53

В столице разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ. На днях Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадают под застройку. "Сегодня" разобрались, ... подробнее →

Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине

20.09.2019 14:31

Как передает  replyua.net , политолог Евгений Магда в своем блоге представил подборку новостей 19 сентября. На Банковой прошел митинг «Нет – капитуляции», перед Офисом ... подробнее →

Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать?

20.09.2019 14:10

Кто-то из великих однажды сказал: "Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает". Отдых - это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без качественного отдыха невозможен ... подробнее →

Skoda запустила в производство свой первый гибрид

20.09.2019 14:00

Skoda начала серийное производство нового седана Skoda Superb iV, чей официальный дебют состоялся на автосалоне во Франкфурте. Это первый гибридный автомобиль в модельной линейке чешского ... подробнее →

Названы средства, помогающие снижать давление

20.09.2019 13:48

Справиться с недугом помогут справиться травы, ягоды и пряности. Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства. Об этом пишет Хроника.инфо со ... подробнее →

Экс-глава МИД Украины объяснил, как Украина должна вести переговоры с Россией

20.09.2019 13:28

Власти Украины вместо «формулы Штайнмайера» должны продвигать собственную стратегию по освобождению Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2007—2009 ... подробнее →

Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского

20.09.2019 13:10

Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США (нижняя палата парламента), вчера, в четверг, провел первые закрытые слушания по поводу возможного  давления со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского . В деле ... подробнее →

Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку

20.09.2019 13:00

Шамана Александра Габышева, которые шел в Москву изгонять президента РФ Владимира Путина, после задержания поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Соответствующую ... подробнее →

Российские наемники пошли на смертоносные провокации по всему Донбассу

20.09.2019 12:50

  Гибридная армия Российской Федерации развязала вооруженные противостояния практически по всей линии фронта в районе 10 населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе . За прошедшие ... подробнее →

Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет

20.09.2019 12:32

Представители незаконных вооруженных формирований 19 сентября обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ... подробнее →

Украинкам позволят выходить на пенсию раньше: в чем суть закона Зеленского

20.09.2019 12:07

Депутаты Рады в скором времени будут рассматривать поступившие от президента Владимира Зеленского предложения к законопроекту «О внесении изменений в закон Украины «Об общеобязательном ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 34 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх