Третий Майдан: эксперты рассказали, чем могут обернуться выборы на Донбассе21.09.2019 22:17
Выборы на временно оккупированном Донбассе могут обернуться третьим Майданом в случае, если главари ЛНР-ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин будут баллотироваться на выборах и получат победу. Об ... подробнее →
Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21.09.2019 21:38
Чувство усталости, нежелание работать и общаться с друзьями, ощущение беспомощности и отчаяния, раздражительность чаще всего возникают из-за неправильного графика. Об этом рассказала врач ... подробнее →
"Это не отступление, это - разведение", - министр обороны о том, что готовится на Донбассе21.09.2019 21:14
На Донбассе готовится масштабная операция, являющаяся важной частью стратегии мирного урегулирования. Каждый шаг ее будет выверен и согласован, убеждают представители власти Министр обороны ... подробнее →
Украину теперь начнут воспринимать как источник проблем, и больше всех этому обрадуется Россия - Климкин21.09.2019 20:43
Павел Климкин отметил на своей странице в «Фейсбук», Что Украина стала фактором в президентской гонке в Соединенных Штатах, и теперь нашу страну начнут воспринимать как источник ... подробнее →
Эта еда поможет «обмануть» чувство голода21.09.2019 20:21
Продукты, которые насыщают надолго. Надолго насытить организм необходимыми питательными веществами и обмануть чувство голода поможет ряд продуктов, подавляющих аппетит и обеспечивающих нас ... подробнее →
Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление21.09.2019 20:09
Разведение войск в зоне проведения ООС на Донбассе стратегически важное для Украины решение, и это вовсе, не «отступление» украинцев, как многие сограждане думают ... подробнее →
На Львовщине неизвестные заблокировали вагоны с углем21.09.2019 19:40
Во Львовской области неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области. «В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из ... подробнее →
Первый удар – по Калининграду: озвучен план США на Третью мировую21.09.2019 19:20
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна, Пентагон имеет в своем распоряжении план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Он подчеркнул, что Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на ... подробнее →
Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении21.09.2019 19:06
С 29 октября 2019 года жители ОРДЛО, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении. Соответствующие объявления появились сегодня на всех ... подробнее →
Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины21.09.2019 18:42
Владимир Зеленский решил переиначить, точнее перепланировать и усилить план обороны страны Президент Украины Владимир Зеленский перед отечественными военными поставил стратегическую ... подробнее →
Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе21.09.2019 18:30
Война в Донбассе завершится уже в 2020 году. Об этом сообщил российский астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба, передает esoreiter.ru «Что касается Украины, то для нее прогноз вполне ... подробнее →
Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир21.09.2019 18:10
Канадские океанологи обнаружили в Тихом океане обломки невиданной техники, издающие странные "вопли". Ученые пока не знают, с чем они столкнулись. Об аномалии в Тихом океана рассказал ... подробнее →
Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре21.09.2019 17:49
В октябре в Украине наступит классическая осень. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, погода будет разной во всех регионах страны. В ... подробнее →
Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями21.09.2019 17:33
Антибиотики использовались еще в древности. Если сейчас они синтетические, то в те времена в распоряжении людей были натуральные Чеснок Имеет сильную антибактериальную активность и ... подробнее →
Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)21.09.2019 17:10
Налоговую реформу, которую предприниматели назвали «драконовской», утвердили народные депутаты. Вчера, 20 сентября, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты № 1053 и № 1073, ... подробнее →
КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей21.09.2019 16:49
Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей. Об этом сообщает в Facebook Азово-Черноморское ... подробнее →
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