Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями21.09.2019 17:33
Антибиотики использовались еще в древности. Если сейчас они синтетические, то в те времена в распоряжении людей были натуральные Чеснок Имеет сильную антибактериальную активность и ... подробнее →
Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)21.09.2019 17:10
Налоговую реформу, которую предприниматели назвали «драконовской», утвердили народные депутаты. Вчера, 20 сентября, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты № 1053 и № 1073, ... подробнее →
КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей21.09.2019 16:49
Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей. Об этом сообщает в Facebook Азово-Черноморское ... подробнее →
РФ и Украина пошли навстречу друг другу в газовых переговорах, но вопросы еще остаются - Землянский21.09.2019 16:36
Валентин Землянский, комментируя итоги недавних трехсторонних газовых переговоров с участием представителей Украины, ЕС и России, отметил, что Москва и Киев пошли навстречу друг другу, и это нужно ... подробнее →
Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников21.09.2019 16:20
Украинские мужчины отмечают, что военные поджидают их для досмотра документов прямо на улицах. 20 сентября в Вооруженных силах Украины отчитались о том, что планируют призвать 15.200 новобранцев в ... подробнее →
Украинцев оставят без монет: где и когда можно обменять деньги21.09.2019 16:05
С октября 2019 года Национальный банк Украины начнет изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. Эту информацию сообщил замглавы НБУ Сергей Холод. По словам Холода, пока "четвертаки" ... подробнее →
Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог21.09.2019 15:42
Украина получит целевой кредит от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в размере 900 миллионов евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности ... подробнее →
Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде21.09.2019 15:21
Оказывается, при простудных заболеваниях вреден даже лимон. Мало кому известно о диетах при простуде и кашле. Тем не менее, существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде ... подробнее →
Субсидии на конец 2019-го: кому можно рассчитывать на помощь государства21.09.2019 15:09
Стало известно, кому же все-таки стоит рассчитывать на получение субсидии в новом отопительном сезоне. Субсидии на новый отопительный сезон должны начать выдавать уже с 1 октября. Представляем ... подробнее →
Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми21.09.2019 14:48
Судно с людьми бесследно исчезло в Азовском море. Об этом пишет агентство Интерфакс. Сообщается, что таинственное ЧП произошло вчера вечером, 20 сентября. По информации российских СМИ, на ... подробнее →
ПАСЕ без Украины: Верховная Рада приняла неожиданное решение по Совету Европы21.09.2019 14:32
Украина внезапно отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). О громком решении Киева по ПАСЕ рассказал в Facebook глава комитета Верховной Рады ... подробнее →
У Зеленского решили, что с делать с рынком земли: вердикт понравится не всем, детали21.09.2019 14:15
У президента Владимира Зеленского всерьез взялись за государственную землю Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Команда Зеленского». ... подробнее →
Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским21.09.2019 13:50
Елена Кудренко в своем блоге на страницах издания Обозреватель предупредила, что нынешняя политика завершения войны на Донбассе, продвигаемая Владимиром Зеленским, сопряжена с очень серьезными ... подробнее →
Арахамия рассказал о перспективах отмены призыва на срочную службу в Украине21.09.2019 13:30
Давид Арахамия, общаясь с представителями СМИ в кулуарах парламента, подчеркнул, что лично он выступает за полный перевод украинской армии на контрактную основу с отказом от призыва на срочную службу. При этом руководитель фракции «Слуги народа» ... подробнее →
После скандала с утечкой данных Facebook заблокировал несколько тысяч приложений21.09.2019 13:10
Социальная сеть Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений от более чем 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных. Об этом говорится в распространенном Facebook ... подробнее →
Историческая встреча Зеленского с Трампом: названы дата и нюансы переговоров21.09.2019 12:50
Стало известно, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые официально встретятся Об этом пишет Радио Свобода , ссылаясь на высокопоставленного чиновника из ... подробнее →
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