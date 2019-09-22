«Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22.09.2019 22:34
Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб показал, как выглядит один из наиболее пострадавших от боевых действий район города — Трудовские. По словам блогера, на ... подробнее →
«Он сделал нечестное дело»: Трамп прокомментировал скандал относительно Зеленского22.09.2019 22:11
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся замечательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также что нет никакой проблемы в перспективе выступления его ... подробнее →
Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака22.09.2019 21:46
Астрологи, работающие над совместимостью Знаков Зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с ... подробнее →
"Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры22.09.2019 21:19
Россия уже начала принудительно раздавать свои паспорта жителям оккупированных районов Донбасса. Вслед за боевиками "Л/ДНР" соответствующий приказ поступил медикам и сотрудникам "государственных" ... подробнее →
Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией22.09.2019 20:48
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что участие так называемой «делегации ДНР» в международной выставке в Сирии якобы, может стать «платформой для расширения ... подробнее →
КГБшник Бабич готовит новый виток гибридной войны против Украины - затевается серьезное22.09.2019 20:17
Экс-посол РФ в Беларуси КГБшник Михаил Бабич активно занялся созданием ведомства по влиянию на умы украинцев. С громким инсайдом о планах Кремля "на украинском направлении" выступил известный ... подробнее →
Питание в ВСУ: как кормят солдат на Хмельнитчине22.09.2019 19:46
В Хмельницкой ракетной бригаде имеют два года действует новая система питания по каталогу продуктов — теперь бойцы ВСУ имеют выбор из 400 позиций меню. Соответствующие фото были ... подробнее →
Люди задыхаются от дыма: в оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар22.09.2019 19:15
В Кировском районе оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым, передает apostrophe . Как ... подробнее →
Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе22.09.2019 18:14
Москва не будет начинать активных боевых действий против ВСУ на фоне подготовки встречи лидеров нормандской четверки. Но российские оккупанты и боевики готовятся осуществить захват украинских ... подробнее →
Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»22.09.2019 17:46
В социальных сетях жители неподконтрольной Украине Горловки сообщают о разграблении конструкций супермаркета «Амстор», расположенного на пятом квартале. Горловчане сообщают, что в ... подробнее →
Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны22.09.2019 17:25
Российские оккупанты вновь нарушили собственное обещание по ремонту моста в Станице Луганской на оккупированной части Донбасса и отказались убирать собственные укрепления. Об этом сообщили ... подробнее →
Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля22.09.2019 17:05
Если профессия человека связана с долгими выступлениями, он нередко сталкивается с серьёзной проблемой - затяжным кашлем. Как сообщает from-ua , главный детский врач Украины Евгений Комаровский в ... подробнее →
Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц22.09.2019 16:45
Октябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца, сообщает Сегодня. Незначительные магнитные колебания возможны в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа. А вот ... подробнее →
В Запорожье в АТБ битами избили бойца АТО22.09.2019 16:25
Ночью 19 сентября в Запорожье, во время ссоры в супермаркете АТБ неизвестные жестоко избили 32-летнего участника АТО Николая Стельмаха, пишет ДонПресс. Об этом в Facebook сообщают близкие ... подробнее →
Шойгу оценил возможное столкновение армий Украины и России22.09.2019 15:58
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном 22 сентября, ... подробнее →
Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту22.09.2019 15:25
Постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и ... подробнее →
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