22.09.2019 13:29

Россия начала готовить Донбасс и своих граждан к тому, что "Л/ДНР" в самое ближайшее время прекратят свое существование, а ОРДЛО снова вернутся под контроль Киева. Это видно по тому, как в последнее ... подробнее →