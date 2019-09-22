Шойгу оценил возможное столкновение армий Украины и России

22.09.2019 15:58

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном 22 сентября, ... подробнее →

Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту

22.09.2019 15:25

Постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и ... подробнее →

Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"

22.09.2019 14:57

Экс-главарь группировки "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на плохое обеспечение Россией боевиков "ДНР". "Крик души" террорист Ходаковский обнародовал на своем канале в Telegram, передает ... подробнее →

Тепло вернется на днях: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие недели

22.09.2019 14:50

Похолодание, которое накрыло Украину, будет длиться недолго. Спустя несколько дней в страну вернется тепло. Об этом в комментарии " Апострофу " заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его ... подробнее →

Блогер показал печальные реалии Луганска

22.09.2019 14:49

Блогер Максим Мирович показал «реалии» неподконтрольного украинским властям Луганска. Об этом пишет 24 канал, передает donpress . Блогер отмечает, что житейские реалии ... подробнее →

Боевики ЛНР нагло угрожают Украине: тревожные кадры с линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

22.09.2019 14:32

Люди в российской форме и с флагами так называемой ЛНР пересекли линию разграничения в Станице Луганской и "контролируют" ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями. Об этом ... подробнее →

Октоберфест 2019: интересные факты о пивном празднике осени

22.09.2019 14:08

Удивительные факты о немецком пивном фестивале. Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. В 2019 году праздник ... подробнее →

Политолог показал редкое «военное» фото Путина

22.09.2019 13:51

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым посетили военные учения в Оренбургской области, где сфотографировался с «юнармейцами». ... подробнее →

Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину

22.09.2019 13:29

Россия начала готовить Донбасс и своих граждан к тому, что "Л/ДНР" в самое ближайшее время прекратят свое существование, а ОРДЛО снова вернутся под контроль Киева. Это видно по тому, как в последнее ... подробнее →

Тотальная проверка пенсионеров и субсидиантов: Рада приняла закон

22.09.2019 13:10

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Он предусматривает тотальную проверку тех украинцев, которые получают любую ... подробнее →

На шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик

22.09.2019 12:48

На немногих работающих шахтах на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдаются мероприятия по технике безопасности. Так, на шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован ... подробнее →

«Видно и слышно противника»: Бойцы батальона «Айдар» значительно продвинулись под Горловкой. ВИДЕО

22.09.2019 12:31

Украинские военнослужащие из батальона «Айдар» значительно продвинулись под неподконтрольной Украине Горловкой. Как сообщает ТСН, новые позиции удалось занять без единого выстрела, ... подробнее →

Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"

22.09.2019 12:09

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин поставил крест на мечтах донецких сепаратистов о присоединении "Л/ДНР" к России. Внимание на громкое заявление депутата РФ обратил в Twitter известный ... подробнее →

У границы с Украиной видели колонну российской тяжелой бронетехники

22.09.2019 11:52

В четверг, 19 сентября, недалеко от украинской границы была замечена колонна тяжелой бронетехники ВС РФ. Соответствующие кадры опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает ... подробнее →

Перед блокпостом боевиков «ЛНР» «Станица Луганская» умер мужчина

22.09.2019 11:30

На блокпостах боевиков «ЛНР» и российских оккупантов люди вынуждены стоять в многочасовых очередях или проходить по неприспособленным путям. Некоторые люди не выдерживают и умирают. ... подробнее →

«Усиленные патрули с необычными шевронами»: дончане сообщают об активности НВФ в центре города

22.09.2019 11:08

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают об усилении патрулей членов НВФ на центральных улицах города. По информации дончан, в составе патрулей замечены сотрудники ... подробнее →

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