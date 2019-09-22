Российские оккупанты вновь нарушили собственное обещание по ремонту моста в Станице Луганской на оккупированной части Донбасса и отказались убирать собственные укрепления. Об этом сообщили ... подробнее →

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине Горловки сообщают о разграблении конструкций супермаркета «Амстор», расположенного на пятом квартале. Горловчане сообщают, что в ... подробнее →

Москва не будет начинать активных боевых действий против ВСУ на фоне подготовки встречи лидеров нормандской четверки. Но российские оккупанты и боевики готовятся осуществить захват украинских ... подробнее →

В Кировском районе оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым, передает apostrophe . Как ... подробнее →

Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля 22.09.2019 17:05 Если профессия человека связана с долгими выступлениями, он нередко сталкивается с серьёзной проблемой - затяжным кашлем. Как сообщает from-ua , главный детский врач Украины Евгений Комаровский в ... подробнее →

Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц 22.09.2019 16:45 Октябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца, сообщает Сегодня. Незначительные магнитные колебания возможны в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа. А вот ... подробнее →

В Запорожье в АТБ битами избили бойца АТО 22.09.2019 16:25 Ночью 19 сентября в Запорожье, во время ссоры в супермаркете АТБ неизвестные жестоко избили 32-летнего участника АТО Николая Стельмаха, пишет ДонПресс. Об этом в Facebook сообщают близкие ... подробнее →