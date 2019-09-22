Люди задыхаются от дыма: в оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар

22.09.2019 19:15

В Кировском районе оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым, передает apostrophe . Как ... подробнее →

Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе

22.09.2019 18:14

Москва не будет начинать активных боевых действий против ВСУ на фоне подготовки встречи лидеров нормандской четверки. Но российские оккупанты и боевики готовятся осуществить захват украинских ... подробнее →

Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»

22.09.2019 17:46

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине Горловки сообщают о разграблении конструкций супермаркета «Амстор», расположенного на пятом квартале. Горловчане сообщают, что в ... подробнее →

Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны

22.09.2019 17:25

Российские оккупанты вновь нарушили собственное обещание по ремонту моста в Станице Луганской на оккупированной части Донбасса и отказались убирать собственные укрепления. Об этом сообщили ... подробнее →

Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля

22.09.2019 17:05

Если профессия человека связана с долгими выступлениями, он нередко сталкивается с серьёзной проблемой - затяжным кашлем. Как сообщает from-ua , главный детский врач Украины Евгений Комаровский в ... подробнее →

Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц

22.09.2019 16:45

Октябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца, сообщает Сегодня. Незначительные магнитные колебания возможны в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа. А вот ... подробнее →

В Запорожье в АТБ битами избили бойца АТО

22.09.2019 16:25

Ночью 19 сентября в Запорожье, во время ссоры в супермаркете АТБ неизвестные жестоко избили 32-летнего участника АТО Николая Стельмаха, пишет ДонПресс. Об этом в Facebook сообщают близкие ... подробнее →

Шойгу оценил возможное столкновение армий Украины и России

22.09.2019 15:58

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном 22 сентября, ... подробнее →

Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту

22.09.2019 15:25

Постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и ... подробнее →

Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"

22.09.2019 14:57

Экс-главарь группировки "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на плохое обеспечение Россией боевиков "ДНР". "Крик души" террорист Ходаковский обнародовал на своем канале в Telegram, передает ... подробнее →

Тепло вернется на днях: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие недели

22.09.2019 14:50

Похолодание, которое накрыло Украину, будет длиться недолго. Спустя несколько дней в страну вернется тепло. Об этом в комментарии " Апострофу " заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его ... подробнее →

Блогер показал печальные реалии Луганска

22.09.2019 14:49

Блогер Максим Мирович показал «реалии» неподконтрольного украинским властям Луганска. Об этом пишет 24 канал, передает donpress . Блогер отмечает, что житейские реалии ... подробнее →

Боевики ЛНР нагло угрожают Украине: тревожные кадры с линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

22.09.2019 14:32

Люди в российской форме и с флагами так называемой ЛНР пересекли линию разграничения в Станице Луганской и "контролируют" ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями. Об этом ... подробнее →

Октоберфест 2019: интересные факты о пивном празднике осени

22.09.2019 14:08

Удивительные факты о немецком пивном фестивале. Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. В 2019 году праздник ... подробнее →

Политолог показал редкое «военное» фото Путина

22.09.2019 13:51

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым посетили военные учения в Оренбургской области, где сфотографировался с «юнармейцами». ... подробнее →

Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину

22.09.2019 13:29

Россия начала готовить Донбасс и своих граждан к тому, что "Л/ДНР" в самое ближайшее время прекратят свое существование, а ОРДЛО снова вернутся под контроль Киева. Это видно по тому, как в последнее ... подробнее →

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