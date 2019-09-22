«Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО

22.09.2019 22:34

Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб показал, как выглядит один из наиболее пострадавших от боевых действий район города — Трудовские. По словам блогера, на ... подробнее →

«Он сделал нечестное дело»: Трамп прокомментировал скандал относительно Зеленского

22.09.2019 22:11

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся замечательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также что нет никакой проблемы в перспективе выступления его ... подробнее →

Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака

22.09.2019 21:46

Астрологи, работающие над совместимостью Знаков Зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с ... подробнее →

"Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры

22.09.2019 21:19

Россия уже начала принудительно раздавать свои паспорта жителям оккупированных районов Донбасса. Вслед за боевиками "Л/ДНР" соответствующий приказ поступил медикам и сотрудникам "государственных" ... подробнее →

Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией

22.09.2019 20:48

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что участие так называемой «делегации ДНР» в международной выставке в Сирии якобы, может стать «платформой для расширения ... подробнее →

КГБшник Бабич готовит новый виток гибридной войны против Украины - затевается серьезное

22.09.2019 20:17

Экс-посол РФ в Беларуси КГБшник Михаил Бабич активно занялся созданием ведомства по влиянию на умы украинцев. С громким инсайдом о планах Кремля "на украинском направлении" выступил известный ... подробнее →

Питание в ВСУ: как кормят солдат на Хмельнитчине

22.09.2019 19:46

В Хмельницкой ракетной бригаде имеют два года действует новая система питания по каталогу продуктов — теперь бойцы ВСУ имеют выбор из 400 позиций меню. Соответствующие фото были ... подробнее →

Люди задыхаются от дыма: в оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар

22.09.2019 19:15

В Кировском районе оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым, передает apostrophe . Как ... подробнее →

Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе

22.09.2019 18:14

Москва не будет начинать активных боевых действий против ВСУ на фоне подготовки встречи лидеров нормандской четверки. Но российские оккупанты и боевики готовятся осуществить захват украинских ... подробнее →

Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»

22.09.2019 17:46

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине Горловки сообщают о разграблении конструкций супермаркета «Амстор», расположенного на пятом квартале. Горловчане сообщают, что в ... подробнее →

Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны

22.09.2019 17:25

Российские оккупанты вновь нарушили собственное обещание по ремонту моста в Станице Луганской на оккупированной части Донбасса и отказались убирать собственные укрепления. Об этом сообщили ... подробнее →

Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля

22.09.2019 17:05

Если профессия человека связана с долгими выступлениями, он нередко сталкивается с серьёзной проблемой - затяжным кашлем. Как сообщает from-ua , главный детский врач Украины Евгений Комаровский в ... подробнее →

Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц

22.09.2019 16:45

Октябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца, сообщает Сегодня. Незначительные магнитные колебания возможны в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа. А вот ... подробнее →

В Запорожье в АТБ битами избили бойца АТО

22.09.2019 16:25

Ночью 19 сентября в Запорожье, во время ссоры в супермаркете АТБ неизвестные жестоко избили 32-летнего участника АТО Николая Стельмаха, пишет ДонПресс. Об этом в Facebook сообщают близкие ... подробнее →

Шойгу оценил возможное столкновение армий Украины и России

22.09.2019 15:58

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном 22 сентября, ... подробнее →

Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту

22.09.2019 15:25

Постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и ... подробнее →

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