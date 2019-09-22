Экс-главарь группировки "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на плохое обеспечение Россией боевиков "ДНР". "Крик души" террорист Ходаковский обнародовал на своем канале в Telegram, передает ... подробнее →

Постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и ... подробнее →

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном 22 сентября, ... подробнее →

Ночью 19 сентября в Запорожье, во время ссоры в супермаркете АТБ неизвестные жестоко избили 32-летнего участника АТО Николая Стельмаха, пишет ДонПресс. Об этом в Facebook сообщают близкие ... подробнее →

Удивительные факты о немецком пивном фестивале. Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. В 2019 году праздник ... подробнее →

Люди в российской форме и с флагами так называемой ЛНР пересекли линию разграничения в Станице Луганской и "контролируют" ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями. Об этом ... подробнее →

Блогер Максим Мирович показал «реалии» неподконтрольного украинским властям Луганска. Об этом пишет 24 канал, передает donpress . Блогер отмечает, что житейские реалии ... подробнее →

Похолодание, которое накрыло Украину, будет длиться недолго. Спустя несколько дней в страну вернется тепло. Об этом в комментарии " Апострофу " заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его ... подробнее →

Политолог показал редкое «военное» фото Путина 22.09.2019 13:51 Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым посетили военные учения в Оренбургской области, где сфотографировался с «юнармейцами». ... подробнее →

Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину 22.09.2019 13:29 Россия начала готовить Донбасс и своих граждан к тому, что "Л/ДНР" в самое ближайшее время прекратят свое существование, а ОРДЛО снова вернутся под контроль Киева. Это видно по тому, как в последнее ... подробнее →

Тотальная проверка пенсионеров и субсидиантов: Рада приняла закон 22.09.2019 13:10 Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Он предусматривает тотальную проверку тех украинцев, которые получают любую ... подробнее →